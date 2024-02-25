В России набирает обороты волна протестов — Служба внешней разведки
Категория
Украина
Дата публикации

В России набирает обороты волна протестов — Служба внешней разведки

Протесты в РФ
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Источник:  online.ua

По словам главы Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко, кремлевский режим диктатора Владимира Путина по масштабам репрессий вернул Россию во времена советского тоталитаризма.

Что известно о росте волны протестов в России

Масштаб этих репрессий уже давно не уступает не только временам Брежневу, но и Хрущеву. А по срокам заключения уже давно дошел до времен Сталина. По состоянию на начало 2024 года, фигурантам политически мотивированных преследований считается 1871 один человек. Смерть в колонии российского оппозиционера Навального и особенно позорные спекуляции вокруг выдачи его тела отражает портрет современной России, - отмечает Литвиненко.

По словам руководителя Службы внешней разведки во время пресс-конференции в рамках форума “Украина. Год 2024», Кремль боится не только других стран, в частности Украины, но и собственного народа.

В самой России, несмотря на молчание, ситуация не так стабильна, как может казаться. Гиперцентрализация приводит к задержке принятия решений. В РФ усугубляются проблемные движения. Снова началось такое опасное для них движение, которое привело к коллапсу Советского союза во время войны в Афганистане - движение российских жен и матерей, - объясняет Литвиненко.

Что известно об ожиданиях от результатов президентских выборов в РФ

Он также отметил, что планируемые в России президентские выборы в марте пройдут с уже определенными Кремлем результатами.

Да, 75% проголосуют в выборах за Путина. Но надо отдавать себе отчет, насколько результаты будут легитимными. Оснований для сомнений много – с самого выдвижения Путина на должность, принятие поправок, международный ордер на арест, – подчеркнул Литвиненко.

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