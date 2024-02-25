По словам главы Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко, кремлевский режим диктатора Владимира Путина по масштабам репрессий вернул Россию во времена советского тоталитаризма.
Что известно о росте волны протестов в России
По словам руководителя Службы внешней разведки во время пресс-конференции в рамках форума “Украина. Год 2024», Кремль боится не только других стран, в частности Украины, но и собственного народа.
Что известно об ожиданиях от результатов президентских выборов в РФ
Он также отметил, что планируемые в России президентские выборы в марте пройдут с уже определенными Кремлем результатами.
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