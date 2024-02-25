Масштаб этих репрессий уже давно не уступает не только временам Брежневу, но и Хрущеву. А по срокам заключения уже давно дошел до времен Сталина. По состоянию на начало 2024 года, фигурантам политически мотивированных преследований считается 1871 один человек. Смерть в колонии российского оппозиционера Навального и особенно позорные спекуляции вокруг выдачи его тела отражает портрет современной России, - отмечает Литвиненко.