За словами глави Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка, кремлівський режим диктатора Володимира Путіна за масштабами репресій повернув Росію до часів радянського тоталітаризму.
Що відомо про зростання хвилі протестів у Росії
За словами керівника Служби зовнішньої розвідки під час пресконференції у рамках форуму “Україна. Рік 2024”, Кремль боїться не тільки інших країн, зокрема, України, а й власного народу.
Що відомо про очікування від результатів президентських виборів в РФ
Він також зазначив, що заплановані у Росії президентські вибори у березні пройдуть з вже визначеними Кремлем результатами.
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