У Росії набирає обертів хвиля протестів — Служба зовнішньої розвідки
Категорія
Україна
Дата публікації

У Росії набирає обертів хвиля протестів — Служба зовнішньої розвідки

Протести в РФ
Джерело:  online.ua

За словами глави Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка, кремлівський режим диктатора Володимира Путіна за масштабами репресій повернув Росію до часів радянського тоталітаризму. 

Що відомо про зростання хвилі протестів у Росії

Масштаб цих репресій вже давно не поступається не лише часам Брєжнєва, а й Хрущова. А за термінами ув'язнення – вже давно дійшов до часів Сталіна. Станом на початок 2024 року, фігурантам політично-мотивованих переслідувань вважається 1871 одна особа. Смерть в колонії російського опозиціонера Навального і особливо ганебні спекуляції навколо видачі його тіла, відображає портрет сучасної Росії, - зазначає Литвиненко.

За словами керівника Служби зовнішньої розвідки під час пресконференції у рамках форуму “Україна. Рік 2024”, Кремль боїться не тільки інших країн, зокрема, України, а й власного народу.

У самій Росії, попри мовчання, ситуація не така стабільна, як може здаватися. Гіперцентралізація призводить до затримки ухвалення рішень. В РФ посилюються проблемні рухи. Знову почався такий небезпечний для них рух, який призвів до колапсу Радянського союзу під час війни в Афганістані – рух російських дружин і матерів, - пояснює Литвиненко.

Що відомо про очікування від результатів президентських виборів в РФ

Він також зазначив, що заплановані у Росії президентські вибори у березні пройдуть з вже визначеними Кремлем результатами.

Так, 75% проголосують у виборах за Путіна. Але треба усвідомлювати, наскільки результати будуть легітимними. Підстав для сумнівів багато – від самого висування Путіна на посаду, ухвалення поправок, міжнародний ордер на арешт, - підкреслив Литвиненко.

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