У самій Росії, попри мовчання, ситуація не така стабільна, як може здаватися. Гіперцентралізація призводить до затримки ухвалення рішень. В РФ посилюються проблемні рухи. Знову почався такий небезпечний для них рух, який призвів до колапсу Радянського союзу під час війни в Афганістані – рух російських дружин і матерів, - пояснює Литвиненко.