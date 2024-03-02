Кому вигідний конфлікт України та Польщі — пояснення бійця підрозділу ГУР «Артан»

Боєць «Махно» з підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан» заявив, що конфлікт Польщі та України грає на руку РФ.

Кому вигідний конфлікт України та Польщі

Спецпризначенець переконаний, що блокування українсько-польського кордону під виглядом соціальних та економічних проблем перешкоджає найбільше постачанню зброї в Україну.

Зараз переломні моменти відбуваються на фронті і нестача зброї в нас зараз — основна проблема. І коли перекривається кордон, коли зброя навіть вже йде, але перекривається кордон. У даному випадку найбільшу роль тут грає Польща. Що полякам можна сказати? Хай звернуться до своєї історії. Поширити

Дійсно, каже «Махно», Україна і Польща є спорідненими народами, які мають спільну історію. Боєць радить прочитати книжку польського письменника Генріка Сенкевича «Вогнем і мечем», де описуються події XVII століття часів Богдана Хмельницького.

«Махно» переконаний, що коли поляки і українці між собою сперечалися та воювали, в результаті вигравала Москва.

Якщо поляки зараз так і дії будуть вчиняти, то хай вони не забувають, що Путін тут не зупиниться. В росіян це в крові є. І те, що вони робили раніше, вони хочуть повторити. Вони хочуть робити постійні історичні реванші. «Махно» боєць “Артану”

Чому протестують польські фермери

Польські фермери 9 лютого розпочали блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

Фермери блокують рух на шести напрямках — це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець».

Аграрії протестують через нібито наплив українських товарів, а також проти Зеленої угоди ЄС, який передбачає вихід на кліматичну нейтральність до 2050 року.