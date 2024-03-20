Влада Польщі підписала угоду із місцевими фермерами про тимчасове закриття кордону для транзиту агропродукції з України.

Що відомо про угоду польської влади та фермерів щодо обмеження експорту агропродукції з України

Зазначається, що документ, який також гарантує польським фермерам дотації від влади на кожну тонну зерна, був підписаний представниками протесту та міністром сільського господарства Чеславом Секерськім і держсекретарем міністерства Міхалом Колодзейчаком.

Документом продовжується заборона на експорт агропродукції з України, яка діє із середини вересня минулого року.

Зокрема, мова йде про заборону на експорт пшениці, кукурудзи, пшеничного борошна, ріпаку та соняшнику.

Окрім цього Секерський планує звернутись до до Ради міністрів із ініціативою заборонити транзит цих категорій агропродукції територією Польщі з 1 квітня цього року.

Обидві сторони в підписаному документі також вважають за необхідне розробити детальні правила торгівлі агропродовольчими товарами між Польщею та Україною, але також підкреслюють, що складна ситуація в сільському господарстві є результатом агресії Росії проти Києва.

Представники фермерів в угоді декларують підтримку урядом своєї країни змін до "Зеленої угоди".

Йдеться насамперед про заміну обов'язкового перелогу на добровільну екосхему та спрощення інших правил для фермерів.

Що відомо про позицію ЄС та України

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Європарламент та Єврорада попередньо погодили продовження до червня 2025 року ввезення українських товарів без мит і квот.

Він зазначив, що відповідні домовленності мають бути ухвалені вже у квітні.

У середу, 19 березня, Європарламент і Європейська рада досягли попередньої домовленості про продовження заходів лібералізації торгівлі для України на фоні агресивної війни Росії.

Як зазначив Шмигаль, цей "економічний безвіз" дозволить Україні зберегти динаміку експорту, підтримати українських виробників та зміцнити фундамент для подальшої інтеграції до Єдиного ринку ЄС.