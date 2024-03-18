Польша выступает за использование замороженных активов РФ исключительно для обороны Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Польша выступает за использование замороженных активов РФ исключительно для обороны Украины

Флаг Польши
Читати українською
Источник:  PAP

После начала войны России против Украины страны Запада заморозили российские активы около 300 млрд евро. У МИД Польши имеют свое мнение по поводу этих российских средств.

Оборона Украины в приоритете — Сикорский

Замороженные российские активы лучше использовать для защиты Украины от агрессии РФ, а не для ее восстановления.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РАР.

Мы получили политическое решение, хотя еще не юридическое, что проценты с капитала (российского капитала, замороженного странами ЕС, — ред.) будут использованы в пользу Украины.

Радислав Сикорский

Радислав Сикорский

Министр иностранных дел Польши

Он подчеркнул, что Россия должна заплатить последствия своей агрессии.

Лично я хотел бы пойти дальше. Я думаю, что агрессор должен заплатить за последствия своей агрессии. Поскольку мы уже знаем, что Россия не получит этих денег, пока не выплатит репарации Украине, лучше направить их на предотвращение последствий агрессии, на защиту Украины, а не только на ее восстановление.

Сикорский также приветствовал решение ЕС о выделении дополнительных 5 млрд евро в поддержку Украины в рамках инициативы Европейского фонда мира.

Это означает, что то, что страны дают Украине, будет возвращено, а те, кто не дают Украине, будут делать взносы (в Европейский фонд мира — ред.). То есть никто в Европе, кроме одной страны (Венгрии — ред.), не останется вне схемы.

Передача конфискованных активов РФ

В "Большой семерке" уже больше года идут дебаты о том, можно ли конфисковать активы российского центрального банка, замороженные во время российского вторжения в Украину, не подрывая при этом доверия к международной финансовой системе.

Львиная доля активов — по сути, ценных бумаг, инвестированных российским центробанком — заморожена в депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе, который получил от этих активов 3,25 млрд евро прибыли. Еврокомиссия намерена предложить странам ЕС использовать будущую прибыль от российских активов для оборонной промышленности Украины.

В то же время министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что готов предоставить Украине ссуду на сумму замороженных активов российского центрального банка в Великобритании на том основании, что Россия будет вынуждена выплатить Украине репарации после окончания войны.

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить активы РФ на военную помощь Украине.

Европейский фонд мира предоставит Украине 5 млрд евро

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность коллегам за этот шаг, а также поблагодарил Чехию за своевременную инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины и всем государствам-членам ЕС, которые уже внесли свои вклады в ее воплощение.

Призываю тех, кто еще размышляет над вкладами, сделать их как можно быстрее. Это касается не только чешской инициативы, но и ряда других подобных инициатив. Каждый день имеет значение.

Глава МИД Украины подчеркнул, что угрозы России в адрес членов НАТО и ЕС говорят о том, что российский диктатор стремится расширять агрессию. Поддержка Украины является единственным способом помешать этим планам.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Военная поддержка Украины. Кабмин Италии принял новое постановление
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Новый глава МИД Польши Сикорский прибыл в Киев
Сикорский
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Военная поддержка Украины. Европейский фонд мира ЕС выделит еще 5 млрд евро
МИД Украины
ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?