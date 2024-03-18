Польша выступает за использование замороженных активов РФ исключительно для обороны Украины

После начала войны России против Украины страны Запада заморозили российские активы около 300 млрд евро. У МИД Польши имеют свое мнение по поводу этих российских средств.

Оборона Украины в приоритете — Сикорский

Замороженные российские активы лучше использовать для защиты Украины от агрессии РФ, а не для ее восстановления.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РАР.

Мы получили политическое решение, хотя еще не юридическое, что проценты с капитала (российского капитала, замороженного странами ЕС, — ред.) будут использованы в пользу Украины. Радислав Сикорский Министр иностранных дел Польши

Он подчеркнул, что Россия должна заплатить последствия своей агрессии.

Лично я хотел бы пойти дальше. Я думаю, что агрессор должен заплатить за последствия своей агрессии. Поскольку мы уже знаем, что Россия не получит этих денег, пока не выплатит репарации Украине, лучше направить их на предотвращение последствий агрессии, на защиту Украины, а не только на ее восстановление.

Сикорский также приветствовал решение ЕС о выделении дополнительных 5 млрд евро в поддержку Украины в рамках инициативы Европейского фонда мира.

Это означает, что то, что страны дают Украине, будет возвращено, а те, кто не дают Украине, будут делать взносы (в Европейский фонд мира — ред.). То есть никто в Европе, кроме одной страны (Венгрии — ред.), не останется вне схемы. Поделиться

Передача конфискованных активов РФ

В "Большой семерке" уже больше года идут дебаты о том, можно ли конфисковать активы российского центрального банка, замороженные во время российского вторжения в Украину, не подрывая при этом доверия к международной финансовой системе.

Львиная доля активов — по сути, ценных бумаг, инвестированных российским центробанком — заморожена в депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе, который получил от этих активов 3,25 млрд евро прибыли. Еврокомиссия намерена предложить странам ЕС использовать будущую прибыль от российских активов для оборонной промышленности Украины.

В то же время министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что готов предоставить Украине ссуду на сумму замороженных активов российского центрального банка в Великобритании на том основании, что Россия будет вынуждена выплатить Украине репарации после окончания войны.

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить активы РФ на военную помощь Украине.

Европейский фонд мира предоставит Украине 5 млрд евро

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность коллегам за этот шаг, а также поблагодарил Чехию за своевременную инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины и всем государствам-членам ЕС, которые уже внесли свои вклады в ее воплощение.

Призываю тех, кто еще размышляет над вкладами, сделать их как можно быстрее. Это касается не только чешской инициативы, но и ряда других подобных инициатив. Каждый день имеет значение. Поделиться

Глава МИД Украины подчеркнул, что угрозы России в адрес членов НАТО и ЕС говорят о том, что российский диктатор стремится расширять агрессию. Поддержка Украины является единственным способом помешать этим планам.