Новый глава МИД Польши Сикорский прибыл в Киев

В Киев 22 декабря приехал новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Это его первый закородонный визит в новую должность.

Что известно о визите главы МИД в Киев

О своем визите Радослав Сикорский сообщил в соцсети Х. Это его первый визит за границу в должности главы МИД.

Pierwsza wizyta zagraniczna; Już na miejscu. pic.twitter.com/59dE9n9XWp — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 22, 2023

Первый визит за границу; уже на месте, - написал Сикорский Поделиться

К слову, 13 декабря Дональд Туск в президентском дворце принял присягу премьер-министра Польши. Радослав Сикорский уже возглавлял дипломатическое ведомство Польши в предыдущей премьерской каденции Туска.

Вечером 12 декабря Сейм Польши проголосовал за поддержку нового правительства премьер-министра Дональда Туска.

Дональд Туск обещает укрепить европейскую решимость по поддержке Украины

Дональд Туск в интервью журналистам в Брюсселе по прибытию на саммит ЕС 13 декабря сказал, что не может согласиться с апатией или усталостью от Украины, потому что речь идет не только об Украине и российской агрессии, но и о будущем Европы.

Моя роль будет заключаться в укреплении европейской решимости по поддержке Украины. Несмотря на происходящее в США, я попытаюсь убедить некоторые страны-члены — прежде всего Венгрию — в этом вопросе. Я попытаюсь найти новый ключ, чтобы убедить г-на Орбана. Как вы знаете, премьер-министр Орбан является очень прагматичным политиком. Считайте это комплиментом. Поделиться

Туск с 2014 года пытался объединить ЕС вокруг помощи Киеву, подчеркивая, что в Украине идет настоящая война, тогда же он подчеркивал, что РФ является для ЕС стратегической проблемой.