Новый глава МИД Польши Сикорский прибыл в Киев

В Киев 22 декабря приехал новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Это его первый закородонный визит в новую должность.
Что известно о визите главы МИД в Киев
О своем визите Радослав Сикорский сообщил в соцсети Х. Это его первый визит за границу в должности главы МИД.
К слову, 13 декабря Дональд Туск в президентском дворце принял присягу премьер-министра Польши. Радослав Сикорский уже возглавлял дипломатическое ведомство Польши в предыдущей премьерской каденции Туска.
Вечером 12 декабря Сейм Польши проголосовал за поддержку нового правительства премьер-министра Дональда Туска.
Дональд Туск обещает укрепить европейскую решимость по поддержке Украины
Дональд Туск в интервью журналистам в Брюсселе по прибытию на саммит ЕС 13 декабря сказал, что не может согласиться с апатией или усталостью от Украины, потому что речь идет не только об Украине и российской агрессии, но и о будущем Европы.
Туск с 2014 года пытался объединить ЕС вокруг помощи Киеву, подчеркивая, что в Украине идет настоящая война, тогда же он подчеркивал, что РФ является для ЕС стратегической проблемой.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-