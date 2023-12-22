Новий глава МЗС Польщі Сікорський прибув до Києва
Категорія
Україна
Дата публікації

Новий глава МЗС Польщі Сікорський прибув до Києва

Сікорський
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Джерело:  online.ua

До Києва 22 грудня приїхав новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Це його перший закородонний візит на новій посаді.

Що відомо про візит глави МЗС до Києва

Про свій візит Радослав Сікорський повідомив у соцмережі Х. Це його перший візит за кордон на посаді глави МЗС.

Перший візит за кордон; вже на місці, — написав Сікорський

До слова, 13 грудня Дональд Туск у президентському палаці склав присягу прем'єр-міністра Польщі. Радослав Сікорський уже очолював дипломатичне відомство Польщі у попередній прем'єрській каденції Туска.

Увечері 12 грудня Сейм Польщі проголосував за підтримку нового уряду прем'єр-міністра Дональда Туска.

Дональд Туск обіцяє зміцнити європейську рішучість щодо підтримки України

Дональд Туск в інтерв'ю журналістам в Брюсселі по прибуттю на саміт ЄС 13 грудня сказав, що не може погодитися з апатією або втомою від України, тому що йдеться не тільки про Україну і російську агресію, а й про майбутнє Європи.

Моя роль полягатиме в зміцненні європейської рішучості щодо підтримки України. Попри те, що відбувається в США, я спробую переконати деякі країни-члени — перш за все Угорщину — в цьому питанні. Я спробую знайти новий ключ, щоб переконати пана Орбана. Як ви знаєте, прем’єр-міністр Орбан є дуже прагматичним політиком. Вважайте це компліментом.

Туск з 2014 року намагався об'єднати ЄС довкола допомоги Києву, наголошуючи, що в Україні триває справжня війна, тоді ж він наголошував, РФ є для ЄС стратегічною проблемою.

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