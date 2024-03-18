Военная поддержка Украины. Европейский фонд мира ЕС выделит еще 5 млрд евро

На заседании Совета министров иностранных дел ЕС, в котором принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, было принято окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира.

Европейский фонд мира предоставит Украине 5 млрд евро

Министр выразил благодарность коллегам за этот шаг, а также поблагодарил Чехию за своевременную инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины и всем государствам-членам ЕС, которые уже внесли свои вклады в ее воплощение.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Призываю тех, кто еще размышляет над вкладами, сделать их как можно быстрее. Это касается не только чешской инициативы, но и ряда других подобных инициатив. Каждый день имеет значение. Дмитрий Кулеба Министр иностранных дел Украины

Глава МИД Украины подчеркнул, что угрозы России в адрес членов НАТО и ЕС говорят о том, что российский диктатор стремится расширять агрессию. Поддержка Украины является единственным способом помешать этим планам.

Украинский солдат — единственная надежда Европы на сохранение мира. Не должно быть никаких ограничений или задержек в обеспечении украинских военных всем, в чем они нуждаются, чтобы сломать позвоночник российским оккупационным войскам на украинской земле. Поделиться

Министр поздравил инициативу Президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по использованию доходов от замороженных российских активов для закупки военного оборудования для Украины.

По его убеждению, союзники должны найти необходимые правовые основания и политическую волю для использования не только доходов, но и самих активов.

Что известно об усилиях Чехии по обеспечению Украины боеприпасами

Отмечается, что Чехия нашла еще дополнительные 700 тыс боеприпасов, которые можно приобрести для удовлетворения потребностей украинских военных.

При этом 300 тыс боеприпасов представляют снаряды советского образца и еще 500 тыс — западного производства.

Представители правительства Чехии подчеркнули, что вместе с поступлением необходимых средств будет доступно больше снарядов для Украины.

Чешские чиновники обещают уже в ближайшее время организовать поставки необходимых Украине боеприпасов.

По информации представителей западных разведок, украинские военные выпускают только по 2 снаряда в ответ на каждые 10, выпущенные со стороны оккупационной армии РФ. Поделиться

По словам некоторых аналитиков, Украине в среднем необходимо до 200 тыс боеприпасов разного калибра для достижения превосходства над преступной армией РФ.