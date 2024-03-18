Військова підтримка України. Європейський фонд миру ЄС виділить ще 5 млрд євро

На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, в якому взяв участь глава МЗС України Дмитро Кулеба, ухвалено остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 млрд євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.

Європейський фонд миру надасть Україні 5 млрд євро

Міністр висловив вдячність колегам за цей крок, а також подякував Чехії за своєчасну ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України та усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення. Дмитро Кулеба Міністр закордонних справ України

Глава МЗС України наголосив, що погрози Росії на адресу членів НАТО і ЄС свідчать про те, що російський диктатор прагне розширювати агресію. Підтримка України є єдиним способом завадити цим планам.

Український солдат — єдина надія Європи на збереження миру. Не повинно бути жодних обмежень чи затримок у забезпеченні українських військових усім, чого вони потребують, щоб зламати хребет російським окупаційним військам на українській землі. Поширити

Міністр привітав ініціативу Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо використання прибутків від заморожених російських активів для закупівлі військового обладнання для України.

На його переконання, союзники мають також знайти необхідні правові підстави та політичну волю для використання не лише доходів, але й самих активів.

Що відомо про зусилля Чехії з забезпечення України боєприпасами

Зазначається, що Чехія знайшла ще додаткові 700 тис боєприпасів, які можна придбати для задовільнення потреб українських військових.

При цьому 300 тис боєприпасів представляють снаряди радянського зразка і ще 500 тис — західного виробництва.

Представники уряду Чехії підкреслили, що разом із надходженням необхідних коштів буде доступно більше снарядів для України.

Чеські посадовці обіцяють вже найближчим часом організувати поставки необхідних Україні боєприпасів.

За інформацією представників західних розвідок, наразі українські військові випускають лише по 2 снаряди у відповідь на кожні 10, випущені з боку окупаційної армії РФ. Поширити

За словами деяких аналітиків, Україні у середньому необхідно до 200 тис боєприпасів різного калібру для досягнення переваги над злочинною армією РФ.