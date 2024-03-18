Польща виступає за використання заморожених активів РФ суто для оборони України

Після початку війни Росії проти України країни Заходу заморозили російські активи приблизно 300 млрд євро. У МЗС Польщі мають свою думку щодо цих російських коштів.

Оборона України у пріоритеті — Сікорський

Заморожені російські активи краще використати на захист України від агресії РФ, а не на її відбудову.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РАР.

Ми отримали політичне рішення, хоча ще не юридичне, що відсотки з капіталу (російського капіталу, який був заморожений країнами ЄС, — ред.) будуть використані на користь України. Радислав Сікорський Міністр закордонних справ Польщі

Він наголосив, що Росія повинна заплатити за наслідки своєї агресії.

Особисто я хотів би піти далі. Я вважаю, що агресор повинен заплатити за наслідки своєї агресії. Оскільки ми вже знаємо, що Росія не отримає цих грошей, поки не виплатить репарації Україні, то краще спрямувати їх на запобігання наслідкам агресії, на захист України, а не лише на її відбудову.

Сікорський також привітав рішення ЄС про виділення додаткових 5 млрд євро на підтримку України в рамках ініціативи Європейського фонду миру.

Це означає, що те, що країни дають Україні, буде повернуто, а ті, хто не дають Україні — будуть робити внески (до Європейського фонду миру — ред.). Тобто, ніхто в Європі, окрім однієї країни (Угорщини — ред.), не залишиться поза схемою. Поширити

Передача конфіскованих активів РФ

У "Великій сімці" вже більше року точаться дебати про те, чи можна конфіскувати активи російського центрального банку, заморожені під час російського вторгнення в Україну, не підриваючи при цьому довіри до міжнародної фінансової системи.

Левова частка активів — по суті, цінних паперів, які інвестував російський центробанк — заморожена в депозитарії Euroclear, розташованому в Брюсселі, який отримав від цих активів 3,25 млрд євро прибутку. Єврокомісія має намір запропонувати країнам ЄС використати майбутній прибуток від російських активів для оборонної промисловості України.

Водночас міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що готовий надати Україні позику на суму заморожених активів російського центрального банку у Великій Британії на тій підставі, що Росія буде змушена виплатити Україні репарації після закінчення війни.

Нещодавно глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала направити активи РФ на військову допомогу Україні.

Європейський фонд миру надасть Україні 5 млрд євро

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив вдячність колегам за цей крок, а також подякував Чехії за своєчасну ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України та усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.

Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення. Поширити

Глава МЗС України наголосив, що погрози Росії на адресу членів НАТО і ЄС свідчать про те, що російський диктатор прагне розширювати агресію. Підтримка України є єдиним способом завадити цим планам.