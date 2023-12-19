Военная поддержка Украины. Кабмин Италии принял новое постановление

Правительство Италии приняло постановление, позволяющее стране продолжать поставлять в Украину средства, материалы и оборудование до конца 2024 года для поддержки наших военных усилий в войне против России.

Италия продолжит помогать Украине

Кабмин Италии принял постановление, разрешающее стране оказывать военную поддержку Украине до конца 2024 года.

Об этом заявило Министерство обороны Италии, сообщает The Guardian.

Кабинет министров Италии принял постановление, позволяющее стране продолжать поставлять в Украину средства, материалы и оборудование до конца 2024 года для поддержки ее военных усилий против России, – говорится в сообщении. Поделиться

Такие поставки будут включать оружие, генераторы и все, что необходимо для поддержки военных операций по защите безоружного гражданского населения.

В Минобороны добавили, что правительство попросит парламент Италии поддержать это решение.

Пакеты военной помощи Украине от Италии

В последний раз Италия сообщала, что готовит новый пакет военной помощи для Украины в мае. Эта поставка вооружения должна была стать седьмой по счету.

Недавно министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия выразила намерения о передаче Украине восьмого пакета военной помощи.

Теперь страна размышляет, какое оборудование можно передать Киеву.