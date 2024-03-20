Польские фермеры заблокировали движение автобусов через ПП "Медика"

Польские фермеры 20 марта заблокировали грузовики и автобусы на ПП "Медика – Шегини" ориентировочно до 20:00.

Перекрытие движения автобусов на ПП "Медика — Шегини"

В ГПСУ сообщили, что такую информацию получили от польских пограничников.

К 20:00 пропуск грузовиков и автобусов на ПП "Медика — Шегини" будет полностью приостановлен.

В то же время, по данным пограничников, участники акций протеста не будут пропускать и легковые автомобили.

Однако для данной категории транспорта на сопредельной стороне есть возможность объезда митингующих.

Перевозчиков и граждан, планирующих поездку через это направление на украинско-польской границе, просят учесть данную информацию.

Перед этим стало известно, что ограничение движения автобусов началось 20 марта около 11.10. Его организаторы планируют пропускать по одному автобусу на два часа как на въезд в Украину, так и на выезд.

Как долго протестующие планируют препятствовать движению автобусов, неизвестно.

Протесты фермеров: что известно

20 марта в Польше проходит общенациональный протест фермеров. Они заблокировали сельскохозяйственной техникой ряд дорог, ведущих в большие города, и скоростные автотрассы, в том числе и на подъездах к пограничным переходам с соседними странами.

Запланировано 580 протестов с участием 70 тыс. фермеров.

В то же время на украинской границе протесты фермеров продолжаются уже несколько месяцев.