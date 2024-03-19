Забастовка польских фермеров. Масштабные протесты анонсированы по всей стране
Категория
Мир
Дата публикации

Забастовка польских фермеров. Масштабные протесты анонсированы по всей стране

Забастовка
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Источник:  RMF 24

Фермеры Польши объявили о многолюдных протестах, которые пройдут по всей территории страны 20 марта.

Польские фермеры масштабируют протесты

Завтра к забастовке присоединятся аграрии со всей Польши.

Об этом сообщает RMF24.pl.

По предварительным данным фермеры планируют заблокировать движение транспорта на значительном количестве местных и скоростных национальных трассах, а также на дорогах в центре городов.

Кроме того, планируется блокирование сельскохозяйственной техники органов местной власти и других важных учреждений в стране.

В рамках блокировки — следующие регионы Польши:

  • Варшава и Мазовия;

  • Краков;

  • Силезия;

  • Гданьск;

  • Щецин и Западная Померания;

  • Кельце;

  • Люблинское;

  • Любушское;

  • Лодько;

  • Варминско-Мазурское;

  • Подкарпатское.

В частности, в Польше ожидается примерно 580 пикетов с участием 70 тыс фермеров.

Протесты фермеров в Польше

Польские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска со Словакией. Фермеры утверждают, что протест начался из-за того, что именно по этим дорогам в Польшу заезжает агропродукция из Украины и России.

По предварительным данным, блокада продлится до конца марта. Фермеры планируют пропускать один грузовик в час. В то же время "ограничения" для легкового транспорта и автобусов не будут введены.

Кроме того, в ГНСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что "существенных изменений пока нет, однако, польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовых транспортных средств.

Эти действия они совершают, как и за последние дни, по 5 направлениям: "Ягодин"; "Устилуг"; "Угринов"; "Рава-Русская" и "Шегини".

По всем направлениям, на территории Польши, в очередях находятся чуть более 1000 грузовых транспортных средств, — добавил Демченко.

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