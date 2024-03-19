Забастовка польских фермеров. Масштабные протесты анонсированы по всей стране

Фермеры Польши объявили о многолюдных протестах, которые пройдут по всей территории страны 20 марта.

Польские фермеры масштабируют протесты

Завтра к забастовке присоединятся аграрии со всей Польши.

Об этом сообщает RMF24.pl.

По предварительным данным фермеры планируют заблокировать движение транспорта на значительном количестве местных и скоростных национальных трассах, а также на дорогах в центре городов.

Кроме того, планируется блокирование сельскохозяйственной техники органов местной власти и других важных учреждений в стране.

В рамках блокировки — следующие регионы Польши:

Варшава и Мазовия;

Краков;

Силезия;

Гданьск;

Щецин и Западная Померания;

Кельце;

Люблинское;

Любушское;

Лодько;

Варминско-Мазурское;

Подкарпатское.

В частности, в Польше ожидается примерно 580 пикетов с участием 70 тыс фермеров.

Протесты фермеров в Польше

Польские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска со Словакией. Фермеры утверждают, что протест начался из-за того, что именно по этим дорогам в Польшу заезжает агропродукция из Украины и России.

По предварительным данным, блокада продлится до конца марта. Фермеры планируют пропускать один грузовик в час. В то же время "ограничения" для легкового транспорта и автобусов не будут введены. Поделиться

Кроме того, в ГНСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что "существенных изменений пока нет, однако, польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовых транспортных средств.

Эти действия они совершают, как и за последние дни, по 5 направлениям: "Ягодин"; "Устилуг"; "Угринов"; "Рава-Русская" и "Шегини".