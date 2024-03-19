Забастовка польских фермеров. Масштабные протесты анонсированы по всей стране

Фермеры Польши объявили о многолюдных протестах, которые пройдут по всей территории страны 20 марта.
Польские фермеры масштабируют протесты
Завтра к забастовке присоединятся аграрии со всей Польши.
Об этом сообщает RMF24.pl.
По предварительным данным фермеры планируют заблокировать движение транспорта на значительном количестве местных и скоростных национальных трассах, а также на дорогах в центре городов.
Кроме того, планируется блокирование сельскохозяйственной техники органов местной власти и других важных учреждений в стране.
В рамках блокировки — следующие регионы Польши:
Варшава и Мазовия;
Краков;
Силезия;
Гданьск;
Щецин и Западная Померания;
Кельце;
Люблинское;
Любушское;
Лодько;
Варминско-Мазурское;
Подкарпатское.
В частности, в Польше ожидается примерно 580 пикетов с участием 70 тыс фермеров.
Протесты фермеров в Польше
Польские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска со Словакией. Фермеры утверждают, что протест начался из-за того, что именно по этим дорогам в Польшу заезжает агропродукция из Украины и России.
Кроме того, в ГНСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что "существенных изменений пока нет, однако, польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовых транспортных средств.
Эти действия они совершают, как и за последние дни, по 5 направлениям: "Ягодин"; "Устилуг"; "Угринов"; "Рава-Русская" и "Шегини".
По всем направлениям, на территории Польши, в очередях находятся чуть более 1000 грузовых транспортных средств, — добавил Демченко.
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