Польские фермеры заблокировали границу с Германией с требованиями к Украине и ЕС

Польские фермеры с вечера 17 марта по 20 марта будут блокировать границу с Германией.

Протесты польских фермеров на немецкой границе

О протестах сообщает польское издание Radio Zet.

Польские протестующие говорят, что "западная граница будет оставаться закрытой до тех пор, пока не закроют фактически восточную границу".

Блокада началась в Светске, она продлится до 20:00 среды, 20 марта.

Протест фермеров означает большие сложности для водителей. Спикер полиции сообщил, что «движение по автостраде А2 вблизи Слубице будет перекрыто в обоих направлениях».

Блокада началась в знак протеста против сельскохозяйственной политики ЕС. Критикуют и дешевый импорт из Украины.

Блокада украинской границы

По состоянию на 16 марта польские фермеры блокируют движение грузовиков в пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Рава-Русская", "Угринов" и "Шегини".

На направлении "Краковец" - самая большая очередь по всем направлениям.

По данным ГНСУ, в ночь с 8 на 9 марта, когда протестующие разблокировали движение в направлении "Краковца", была информация о возобновлении протестов с 13 марта, и, к счастью, этих действий не произошло и по пункту пропуска "Краковец" движение остается интенсивное в обоих направлениях.