Польские фермеры блокируют движение грузовиков на 6 пунктах пропуска с Украиной

На направлениях в пункты пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Рава-Русская", "Угринов" и "Шегини" польские фермеры задерживают движение грузовиков, а на направлении "Краковец" – самая большая очередь по всем направлениям.
Забастовка польских фермеров набирает обороты
Протестующие продолжают блокировать и усложнять движение грузового транспорта на границе с Украиной.
Об этом сообщил Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы.
Также Демченко добавил, что в ночь с 8 на 9 марта, когда протестующие разблокировали движение в направлении "Краковца", была информация о возобновлении протестов с 13 марта, и, к счастью, этих действий не произошло и по пункту пропуска "Краковец" движение остается интенсивный в обоих направлениях.
По его словам, польские фермеры блокируют движение только для грузовых транспортных средств, другие категории транспорта во всех направлениях едут свободно, а это и легковые автомобили, и автобусы. Блокировка происходит исключительно для грузовиков, планирующих пересечение границы в обоих направлениях.
По пяти направлениям, где продолжается блокировка движения, мы отмечаем, что протестующие вообще не пропускают грузовые транспортные средства, следующие из Украины в Польшу через "Ягодин" и "Рава-Русскую". Можно сказать, что также не пропускают и по пункту пропуска "Шегини", потому что за минувшие сутки пересекли границу только три грузовика.
По направлению "Устилуг" и "Угринов" ранее блокировали полностью движение для грузовиков в сторону Польши, сейчас пропускают 1-2 грузовика в час. Сложность отмечает пересечение границы с Польшей в Украину в направлении "Ягодин" и "Шегини". По пункту пропуска "Ягодин" из Польши в Украину пересекли границу около 120 грузовиков, а по "Шегини" — примерно 40.
Забастовка польских фермеров: что известно
7 февраля польские фермеры передали официальное сообщение о возобновлении стачек на границе с Украиной. Блокировка пункта пропуска "Дорогуск — Ягодин" началась 9 февраля. Акция протеста согласована местными властями до 9 марта.
Причина возобновления протестов проста: по словам одного из организаторов акции, Романа Кондрува, это то, что со времени предыдущих акций власти ничего не сделали с проблемами технического зерна из Украины.
12 февраля на украинско-польской границе, вблизи пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" поляки высыпали зерно из украинских фур прямо на землю.
С 20 февраля обещали в месяц заблокировать все пограничные переходы с Украиной. Украинские перевозчики провели свою мирную акцию протеста в ответ на действия польских фермеров.
В Государственной пограничной службе Украины заявили, что не получали с польской стороны информацию о полном блокировании границы. Украинские перевозчики в ответ на блокировку поляков готовят акцию на трех пунктах пропуска.
20 февраля польские фермеры на границе с Украиной перекрыли железную дорогу и высыпали зерно из грузового вагона. Впоследствии оказалось, что оно направлялось в Германию.
13 марта польские протестующие объявили о возобновлении блокады грузовиков перед КПП "Корчева — Краковец".
Движение грузовиков в сторону Польши осуществляется только на пункте пропуска "Краковец". Заблокированными остаются "Ягодин", "Устилуг, "Угринов", "Рава-Русская" и "Шегини".
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