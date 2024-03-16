Польские фермеры блокируют движение грузовиков на 6 пунктах пропуска с Украиной

На направлениях в пункты пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Рава-Русская", "Угринов" и "Шегини" польские фермеры задерживают движение грузовиков, а на направлении "Краковец" – самая большая очередь по всем направлениям.

Забастовка польских фермеров набирает обороты

Протестующие продолжают блокировать и усложнять движение грузового транспорта на границе с Украиной.

Об этом сообщил Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы.

Ситуация по каждому из пунктов пропуска меняется, то в несколько лучшую сторону, то в несколько хуже, потому что польские протестующие постоянно меняют свои пожелания по блокированию движения для грузовых транспортных средств. Однако за последние дни неизменным остается то, что они действуют на пяти направлениях. Если говорить о направлениях пунктов пропуска с украинской стороны, то это "Ягодин", "Устилуг", "Рава-Русская", "Угринов" и "Шегини". Андрей Демченко Спикер ГПСУ

Также Демченко добавил, что в ночь с 8 на 9 марта, когда протестующие разблокировали движение в направлении "Краковца", была информация о возобновлении протестов с 13 марта, и, к счастью, этих действий не произошло и по пункту пропуска "Краковец" движение остается интенсивный в обоих направлениях.

По его словам, польские фермеры блокируют движение только для грузовых транспортных средств, другие категории транспорта во всех направлениях едут свободно, а это и легковые автомобили, и автобусы. Блокировка происходит исключительно для грузовиков, планирующих пересечение границы в обоих направлениях.

По пяти направлениям, где продолжается блокировка движения, мы отмечаем, что протестующие вообще не пропускают грузовые транспортные средства, следующие из Украины в Польшу через "Ягодин" и "Рава-Русскую". Можно сказать, что также не пропускают и по пункту пропуска "Шегини", потому что за минувшие сутки пересекли границу только три грузовика.

По направлению "Устилуг" и "Угринов" ранее блокировали полностью движение для грузовиков в сторону Польши, сейчас пропускают 1-2 грузовика в час. Сложность отмечает пересечение границы с Польшей в Украину в направлении "Ягодин" и "Шегини". По пункту пропуска "Ягодин" из Польши в Украину пересекли границу около 120 грузовиков, а по "Шегини" — примерно 40.

Демченко добавил, что по состоянию на утро 16 марта на этих пяти направлениях в очередях находилось чуть более 1 тыс грузовых транспортных средств. На направлении "Краковец" самая большая очередь по всем направлениям, там около 600 грузовиков ожидают возможности пересечения границы в сторону Украины. Поделиться

Забастовка польских фермеров: что известно

7 февраля польские фермеры передали официальное сообщение о возобновлении стачек на границе с Украиной. Блокировка пункта пропуска "Дорогуск — Ягодин" началась 9 февраля. Акция протеста согласована местными властями до 9 марта.

Причина возобновления протестов проста: по словам одного из организаторов акции, Романа Кондрува, это то, что со времени предыдущих акций власти ничего не сделали с проблемами технического зерна из Украины.

12 февраля на украинско-польской границе, вблизи пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" поляки высыпали зерно из украинских фур прямо на землю.

С 20 февраля обещали в месяц заблокировать все пограничные переходы с Украиной. Украинские перевозчики провели свою мирную акцию протеста в ответ на действия польских фермеров.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что не получали с польской стороны информацию о полном блокировании границы. Украинские перевозчики в ответ на блокировку поляков готовят акцию на трех пунктах пропуска.

20 февраля польские фермеры на границе с Украиной перекрыли железную дорогу и высыпали зерно из грузового вагона. Впоследствии оказалось, что оно направлялось в Германию.

Вечером 20 февраля польские протестующие ослабили ограничение движения у границы с Украиной на двух пунктах пропуска, в том числе через Гребенное — Рава-Русская, начали пропускать легковушки. Поделиться

13 марта польские протестующие объявили о возобновлении блокады грузовиков перед КПП "Корчева — Краковец".

Движение грузовиков в сторону Польши осуществляется только на пункте пропуска "Краковец". Заблокированными остаются "Ягодин", "Устилуг, "Угринов", "Рава-Русская" и "Шегини".