Польские фермеры полностью перекрыли движение грузовиков по четырем направлениям
Категория
Украина
Дата публикации

Польские фермеры полностью перекрыли движение грузовиков по четырем направлениям

блокада
Читати українською
Источник:  Укринформ

Польские фермеры полностью перекрыли движение грузовиков из Украины в Польшу по направлениям пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг".

Какая ситуация на границе с Украиной

Как рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Шегини" фермеры пропускают крайне малое количество автомобилей из Польши в Украину — за прошедшие сутки это 50 и 30 соответственно.

По его словам, по состоянию на утро вторника на этих направлениях в очередях на территории Польши всего находятся 1 500 грузовиков, больше всего напротив пункта пропуска "Ягодин".

Спикер напомнил, что в ночь на 9 марта польские фермеры прекратили блокировку в направлении пункта пропуска Корчева-Краковец, однако это, скорее всего, временно, ведь с 13 марта они планируют возобновить протест. Очередь на этом направлении на утро — около 500 грузовиков.

Легковые авто и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается, добавил Демченко.

Протесты польских фермеров: что известно

Польские фермеры с 9 февраля на границе блокируют пункты пропуска для проезда грузовиков.

Это пункты пропуска: "Дорогуск — Ягодин", "Гребенное — Рава-Русская", "Медика — Шегини", "Зосин — Устилуг", "Долгобычев — Угринов", "Корчева — Краковец".

Они требуют запретить импорт украинской агропродукции и Польша отказалась от Европейского зеленого курса.

За это время они 5 раз высыпали украинские агрокультуры из грузовых вагонов на пути или из грузовиков на дороги.

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что польские протестующие и полиция останавливают на границе пассажирские автобусы с украинцами

Впоследствии польская полиция отрицала задержки пассажирских автобусов.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Польские фермеры анонсировали протест по всей стране
протест
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польские фермеры разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной
кордон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Еврокомиссии заявляют о невозможности выполнения условий польских фермеров
Протесты польских фермеров

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?