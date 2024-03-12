Польские фермеры полностью перекрыли движение грузовиков по четырем направлениям

Польские фермеры полностью перекрыли движение грузовиков из Украины в Польшу по направлениям пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг".

Какая ситуация на границе с Украиной

Как рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Шегини" фермеры пропускают крайне малое количество автомобилей из Польши в Украину — за прошедшие сутки это 50 и 30 соответственно.

По его словам, по состоянию на утро вторника на этих направлениях в очередях на территории Польши всего находятся 1 500 грузовиков, больше всего напротив пункта пропуска "Ягодин".

Спикер напомнил, что в ночь на 9 марта польские фермеры прекратили блокировку в направлении пункта пропуска Корчева-Краковец, однако это, скорее всего, временно, ведь с 13 марта они планируют возобновить протест. Очередь на этом направлении на утро — около 500 грузовиков.

Легковые авто и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается, добавил Демченко.

Протесты польских фермеров: что известно

Польские фермеры с 9 февраля на границе блокируют пункты пропуска для проезда грузовиков.

Это пункты пропуска: "Дорогуск — Ягодин", "Гребенное — Рава-Русская", "Медика — Шегини", "Зосин — Устилуг", "Долгобычев — Угринов", "Корчева — Краковец".

Они требуют запретить импорт украинской агропродукции и Польша отказалась от Европейского зеленого курса.

За это время они 5 раз высыпали украинские агрокультуры из грузовых вагонов на пути или из грузовиков на дороги.

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что польские протестующие и полиция останавливают на границе пассажирские автобусы с украинцами

Впоследствии польская полиция отрицала задержки пассажирских автобусов.