Польские фермеры разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Краковец". Однако в очередях на польско-украинской границе стоит около 1700 грузовиков.
Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Краковец"
Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, польские фермеры временно прекратили блокировать пункт пропуска "Краковец".
Демченко подтвердил, что польские протестующие прекратили блокаду на пункте пропуска "Краковец". Он добавил, что фермеры уже анонсировали возобновление протестов в этом направлении ориентировочно с 13 марта.
По словам спикера, по всем направлениям в очередях находятся около 1700 грузовиков.
Протесты польских фермеров: что известно
Польские фермеры с 9 февраля на границе блокируют пункты пропуска для проезда грузовиков.
Это пункты пропуска: "Дорогуск — Ягодин", "Гребенное — Рава-Русская", "Медика — Шегини", "Зосин — Устилуг", "Долгобычев — Угринов", "Корчева — Краковец".
Они требуют запретить импорт украинской агропродукции и Польша отказалась от Европейского зеленого курса.
За это время они 5 раз высыпали украинские агрокультуры из грузовых вагонов на путях или грузовиков на дороги.
С 1 марта полностью заблокирован КПП "Шегини".
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