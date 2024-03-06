Забастовка польских фермеров. Еврокомиссия идет на уступки протестующим

Евросоюз разработал предложения для протестующих фермеров

Штрафы по экологическим стандартам отменят.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский в интервью RMF FM.

Предложение будет существенно уменьшать нагрузку на фермеров. И это будет выгодно для них. Януш Войцеховский Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства

По словам Войцеховского, в этом году Европейский Союз не будет штрафовать фермеров, не соблюдающих климатические или экологические стандарты.

Таким образом, их "чистые" выплаты не уменьшатся. В то же время, к концу бюджетного периода, в 2025-2027 годах, будут внесены изменения, благодаря которым требования Европейского зеленого курса (Green Deal) смягчаются.

Это будет пакет решений, которые должны снять все опасения фермеров не столько по зеленому курсу, сколько по поводу его элементов, которые есть в общей аграрной политике.

Он акцентировал, что в рамках новых предложений будет отказ от обязательного залуживания 4% земель, однако аграрии смогут продолжать возделывать свои земли под паром. В то же время, будет обнародовано решение по смягчению строгости севооборота и обязанности использовать озимый покров.

Новое предложение будет более гибким и, например, каждая страна сможет выбирать период применения севооборота. Поделиться

Войцеховский отметил, что фермерские хозяйства, площадь которых составляет до 10 гектаров, не будут подлежать мониторингу соответствия экологическим требованиям.

Еврокомиссар также предложит расширить предоставление государственной помощи аграриям. Отмечено, что речь идет о помощи в связи с войной России против Украины.

Еврокомиссия решила выделить 1,4 млрд евро польским фермерам

В Евросоюзе приняли правовые акты, позволяющие передать Польше дополнительное финансирование.

Отмечается, что эти действия связаны с реформами верховенства права, принятыми Польшей, а также с недавними и немедленными шагами, которые она предприняла для решения основных задач по укреплению независимости судебной системы.

В Еврокомиссии уточнили, что платежный запрос Польши также охватывает важные шаги по реализации 25 амбициозных реформ и пяти ключевых инвестиций.

Эти меры направлены на повышение устойчивости и конкурентоспособности экономики страны, продвижение зеленой энергетики и перехода к цифровым технологиям, а также на поддержание здравоохранения и экологически чистой мобильности, — заявили в ЕК.

Также Еврокомиссия предоставит Польше 1,4 млрд евро на инвестиции в сельскохозяйственный сектор.

Это касается поддержки тысячи фермеров и рыбаков, а также самого сектора для помощи в расширении и модернизации своего производства и выхода на новые рынки.