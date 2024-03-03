Польские фермеры заблокировали все шесть направлений на границе с Украиной
Категория
Украина
Дата публикации

Польские фермеры заблокировали все шесть направлений на границе с Украиной

Граница
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

На украинско-польской границе продолжают блокировать все шесть направлений. В очередях стоят более 2400 грузовиков.

Какая ситуация на границе с Польшей

Как сообщил представитель пограничной службы Андрей Демченко, польские протестующие продолжают блокировать движение грузовиков в шести пунктах пропуска на границе с Украиной.

Блокировка движения для грузовых средств продолжается польскими фермерами. Это шесть направлений. По состоянию на утро совокупно в очередях по всем этим направлениям на территории Польши в сторону Украины ожидают возможности проезда более 2400 грузовых транспортных средств, — отметил Андрей Демченко.

Андрей Демченко

Андрей Демченко

Спикер пограничной службы

По его словам, самая большая очередь наблюдается в направлении контрольных пунктов пропуска "Краковец" и "Ягодин", где на последнем КПП пропускают грузовики только в направлении Украины, а за минувшие сутки проехали 70 транспортных средств.

Напомню о том, что "Ягодин" — это крупнейшее инфраструктурное направление, где может пересекать границу 1200-1400 грузовиков в обоих направлениях. Сейчас пропускаются только грузовые средства, которые следуют в Украину... Ни один грузовик не пересекает границу в сторону Польши, поскольку их не пропускают, — добавил Демченко.

Он указал, что протестующие не блокируют движение для других категорий транспорта, в том числе легковых автомобилей и автобусов.

Что известно о блокировании границы Украины

Польские фермеры с 9 февраля на границе блокируют пункты пропуска для проезда грузовиков.

Это пункты пропуска: "Дорогуск — Ягодин", "Гребенное — Рава-Русская", "Медика — Шегини", "Зосин — Устилуг", "Долгобычев — Угринов", "Корчева — Краковец".

Они требуют запретить импорт украинской агропродукции и Польша отказалась от Европейского зеленого курса.

За это время они 5 раз высыпали украинские агрокультуры из грузовых вагонов на пути или из грузовиков на дороги.

С 1 марта полностью заблокирован КПП "Шегини".

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