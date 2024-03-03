Польские фермеры заблокировали все шесть направлений на границе с Украиной

На украинско-польской границе продолжают блокировать все шесть направлений. В очередях стоят более 2400 грузовиков.
Какая ситуация на границе с Польшей
Как сообщил представитель пограничной службы Андрей Демченко, польские протестующие продолжают блокировать движение грузовиков в шести пунктах пропуска на границе с Украиной.
По его словам, самая большая очередь наблюдается в направлении контрольных пунктов пропуска "Краковец" и "Ягодин", где на последнем КПП пропускают грузовики только в направлении Украины, а за минувшие сутки проехали 70 транспортных средств.
Он указал, что протестующие не блокируют движение для других категорий транспорта, в том числе легковых автомобилей и автобусов.
Что известно о блокировании границы Украины
Польские фермеры с 9 февраля на границе блокируют пункты пропуска для проезда грузовиков.
Это пункты пропуска: "Дорогуск — Ягодин", "Гребенное — Рава-Русская", "Медика — Шегини", "Зосин — Устилуг", "Долгобычев — Угринов", "Корчева — Краковец".
Они требуют запретить импорт украинской агропродукции и Польша отказалась от Европейского зеленого курса.
За это время они 5 раз высыпали украинские агрокультуры из грузовых вагонов на пути или из грузовиков на дороги.
С 1 марта полностью заблокирован КПП "Шегини".
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