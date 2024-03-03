Польские фермеры поняли, что их протест используют спецслужбы РФ — Минэкономики

В Минэкономики Украины заявили, что польские фермеры, блокирующие пункты пропуска на границе с Украиной, уже поняли, что их протест используют российские спецслужбы.

Россия пользуется польскими протестами

Замминистра экономики Украины Тарас Качка в эфире телемарафона прокомментировал состояние переговоров с Польшей по блокированию границы.

Хорошо, что фермеры поняли, что их протесты используют политики радикальные и российские спецслужбы, которые пытаются создать впечатление межнациональной розни между украинцами и поляками. Тарас Качка Заместитель министра экономики Украины

Он добавил, что лидеры протестов признали, что ими пользуются, и отметил, что польское правительство уже расследует эти инциденты.

Качка объяснил, что благодаря переговорам украинских дипломатов с польским правительством требования фермеров становятся более рациональными.

Польское правительство смогло убедить фермеров, что в продуктах, как пшеница, они конкурируют не с украинским, а с российским. И не на территории Польши, а в регионе.

Представитель Минэкономики также отметил, что блокада границы вредит Польше больше Украины.

Блокировка границы Украины

Польские фермеры с 9 февраля на границе блокируют пункты пропуска для проезда грузовиков.

Это пункты пропуска: "Дорогуск — Ягодин", "Гребенное — Рава-Русская", "Медика — Шегини", "Зосин — Устилуг", "Долгобычев — Угринов", "Корчева — Краковец".

Они требуют запретить импорт украинской агропродукции и Польша отказалась от Европейского зеленого курса.

За это время они 5 раз высыпали украинские агрокультуры из грузовых вагонов на путях или грузовиков на дороги.

С 1 марта полностью заблокирован КПП "Шегини".