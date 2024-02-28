Польша и Украина не обсуждали закрытие границы во время переговоров — Минэкономики

Украина не обсуждала с Польшей закрытие границы во время переговоров. Ранее о возможности временного закрытия границы говорил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Переговоры с Польшей по границе
Торговый представитель Украины и заместитель главы Минэкономики Тарас Качка сообщил, что переговоры с Министрами развития и технологии Польши Кшиштофем Гетманом и сельского хозяйства Польши Чеславом Шекерским продолжались 4 часа.
Качка подчеркнул, что за все 4 часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась.
Качка не раскрывала деталей, но сказал, что конструктивное решение возможно.
Что сказал Туск об украинско-польской границе
Ранее в этот день польские СМИ цитировали премьер-министра Польши Дональда Туска, который сказал, что Польша и Украина ведут переговоры о закрытии границы между странами для торговли товарами.
Он подчеркнул, что это будет "временное решение и болезненное для обеих сторон".
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