Польша и Украина не обсуждали закрытие границы во время переговоров — Минэкономики

Украина не обсуждала с Польшей закрытие границы во время переговоров. Ранее о возможности временного закрытия границы говорил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Переговоры с Польшей по границе

Торговый представитель Украины и заместитель главы Минэкономики Тарас Качка сообщил, что переговоры с Министрами развития и технологии Польши Кшиштофем Гетманом и сельского хозяйства Польши Чеславом Шекерским продолжались 4 часа.

Мы смогли найти общий язык и работаем над конструктивным решением, как разблокировать границу и учесть интересы фермеров Польши и Украины. Это не просто, но может быть. Тарас Качка Заместитель главы Минэкономики

Качка подчеркнул, что за все 4 часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась.

Как достаточно четко сказал премьер-министр Польши Дональд Туск — это было бы очень болезненным решением для наших экономик. Прекратить даже на день торговлю, которая в годовых параметрах составляет 11,7 млрд долларов (а по польской статистике даже больше) — это слишком болезненно. Не говоря уже о транзите, который жизненно важен для Украины. Поделиться

Качка не раскрывала деталей, но сказал, что конструктивное решение возможно.

Что сказал Туск об украинско-польской границе

Ранее в этот день польские СМИ цитировали премьер-министра Польши Дональда Туска, который сказал, что Польша и Украина ведут переговоры о закрытии границы между странами для торговли товарами.

Он подчеркнул, что это будет "временное решение и болезненное для обеих сторон".