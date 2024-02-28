Польша и Украина не обсуждали закрытие границы во время переговоров — Минэкономики
Категория
Экономика
Дата публикации

Польша и Украина не обсуждали закрытие границы во время переговоров — Минэкономики

Тарас Качка
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Источник:  online.ua

Украина не обсуждала с Польшей закрытие границы во время переговоров. Ранее о возможности временного закрытия границы говорил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Переговоры с Польшей по границе

Торговый представитель Украины и заместитель главы Минэкономики Тарас Качка сообщил, что переговоры с Министрами развития и технологии Польши Кшиштофем Гетманом и сельского хозяйства Польши Чеславом Шекерским продолжались 4 часа.

Мы смогли найти общий язык и работаем над конструктивным решением, как разблокировать границу и учесть интересы фермеров Польши и Украины. Это не просто, но может быть.

Тарас Качка

Тарас Качка

Заместитель главы Минэкономики

Качка подчеркнул, что за все 4 часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась.

Как достаточно четко сказал премьер-министр Польши Дональд Туск — это было бы очень болезненным решением для наших экономик. Прекратить даже на день торговлю, которая в годовых параметрах составляет 11,7 млрд долларов (а по польской статистике даже больше) — это слишком болезненно. Не говоря уже о транзите, который жизненно важен для Украины.

Качка не раскрывала деталей, но сказал, что конструктивное решение возможно.

Что сказал Туск об украинско-польской границе

Ранее в этот день польские СМИ цитировали премьер-министра Польши Дональда Туска, который сказал, что Польша и Украина ведут переговоры о закрытии границы между странами для торговли товарами.

Он подчеркнул, что это будет "временное решение и болезненное для обеих сторон".

Я готов принимать жесткие решения, когда речь идет о границе с Украиной, всегда консультируясь с Киевом, чтобы избежать ненужного напряжения. Но мы должны найти долгосрочное решение, — сказал Туск.

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