Польща і Україна не обговорювали закриття кордону під час перемовин — Мінекономіки
Категорія
Економіка
Дата публікації

Польща і Україна не обговорювали закриття кордону під час перемовин — Мінекономіки

Тарас Качка
Джерело:  online.ua

Україна не обговорювала з Польщею закриття кордону під час перемовин. Раніше про можливість тимчасового закриття кордону говорив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.

Переговори з Польщею щодо кордону

Торговий представник України та заступник голови Мінекономіки Тарас Качка повідомив, що переговори з Міністрами розвитку і технології Польщі Кшиштофем Гетманом і сільського господарства Польщі Чеславом Шєкєрським тривали 4 години.

Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі і України. Це не просто, але можливо.

Тарас Качка

Тарас Качка

Заступник голови Мінекономіки

Качка підкрслив, що за всі 4 години переговорів опція закриття кордону не згадувалась.

Як досить чітко сказав премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск - це було би дуже болісним рішенням для наших економік. Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів (а за польською статистикою навіть більше) - це надто болісно. Не кажучи вже про транзит, який є життєво важливим для України.

Качка не розкривав деталей, але сказав, що конструктивне рішення можливе.

Що сказав Туск про українсько-польський кордон

Раніше цього дня польські ЗМІ цитували прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який сказав, що Польща та Україна ведуть перемовини щодо закриття кордону між країнами для торгівлі товарами.

Він підкреслив, що це буде “тимчасове рішення і болюче для обох сторін”.

Я готовий приймати жорсткі рішення, коли мова йде про кордон з Україною, завжди консультуючись з Києвом, щоб уникнути непотрібної напруги. Але ми повинні знайти довгострокове рішення, — сказав Туск.

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