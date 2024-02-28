Польща і Україна не обговорювали закриття кордону під час перемовин — Мінекономіки

Україна не обговорювала з Польщею закриття кордону під час перемовин. Раніше про можливість тимчасового закриття кордону говорив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.
Переговори з Польщею щодо кордону
Торговий представник України та заступник голови Мінекономіки Тарас Качка повідомив, що переговори з Міністрами розвитку і технології Польщі Кшиштофем Гетманом і сільського господарства Польщі Чеславом Шєкєрським тривали 4 години.
Качка підкрслив, що за всі 4 години переговорів опція закриття кордону не згадувалась.
Качка не розкривав деталей, але сказав, що конструктивне рішення можливе.
Що сказав Туск про українсько-польський кордон
Раніше цього дня польські ЗМІ цитували прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який сказав, що Польща та Україна ведуть перемовини щодо закриття кордону між країнами для торгівлі товарами.
Він підкреслив, що це буде “тимчасове рішення і болюче для обох сторін”.
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