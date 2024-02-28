Польща і Україна не обговорювали закриття кордону під час перемовин — Мінекономіки

Як досить чітко сказав премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск - це було би дуже болісним рішенням для наших економік. Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів (а за польською статистикою навіть більше) - це надто болісно. Не кажучи вже про транзит, який є життєво важливим для України.