Забастовка польских фермеров. Один из КПП на границе с Украиной полностью заблокирован

1 марта по направлению пункта пропуска "Шегини" в 13:00 польские фермеры отказались пропускать любой грузовик, который следует либо в сторону Украины, либо в сторону Польши.

Фермеры из Польши усилили блокаду границы с Украиной

Польские фермеры с 13:00 пятницы полностью заблокировали КПП "Шегини".

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время телемарафона "Единые новости".

Ситуация за последние дни практически не изменялась. Но сегодня есть определенное изменение по направлению пункта пропуска "Шегини". Потому что в 13:00, как сообщила нам польская сторона, польские фермеры отказались пропускать любой грузовик, который следует либо в сторону Украины, либо в сторону Польши. Хотя до этого на этом направлении отмечался такой критический минимум пересечения границы грузовиками. Андрей Демченко Спикер ГПСУ

По словам спикера, за минувшие сутки указанное направление пересекли только 47 грузовых транспортных средств в обоих направлениях, "а после 13:00 и теперь украинская сторона фиксирует по нашему пункту пропуска непосредственно, что грузовики не двигаются ни из Польши, ни в Польшу. Польская сторона не принимает грузовые транспортные средства к себе из Украины.

Также существенное снижение количества пересечений границы грузовиками остается и по направлению пункта пропуска "Ягодин".

За минувшие сутки здесь пересекли границу 111 грузовиков, следовавших из Польши в Украину. По-прежнему польские фермеры не пропускают ни одного грузовика, следующего из Украины в Польшу. За последние дни это "нулевые" показатели пересечения границы в сторону Польши в этом направлении. Поделиться

Он сообщил, что в очередях на шести пунктах пропуска стоят 2350 грузовиков.

Ситуация на польско-украинской границе

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал о ситуации на границе 29 февраля.

По состоянию на утро совокупно на этих шести направлениях в очереди находится около 2200 грузовиков. Больше всего – в пунктах пропуска «Краковец», «Рава-Русская» и «Ягодин».

Он отметил, что количество пересечений границы грузовиками существенно снизилось, особенно в направлении пункта пропуска «Шегини», где за минувшие сутки границу пересекли около 35 грузовиков, 24 из которых — в сторону Украины.