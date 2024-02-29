Польские фермеры получат от Еврокомиссии более 1 млрд евро

Еврокомиссия, в частности, предоставит Польше 1,4 млрд евро на инвестиции в сельскохозяйственный сектор. Общие инвестиции в экономику Польши от Евросоюза в этот раз составят 137 млрд евро.

Еврокомиссия решила выделить 1,4 млрд евро польским фермерам

В Евросоюзе приняли правовые акты, позволяющие передать Польше дополнительное финансирование.

Об этом сообщает Европейская комиссия.

Сегодня Европейская комиссия приняла два правовых акта, которые откроют Польше доступ к финансированию ЕС на сумму до 137 млрд евро, говорится в сообщении. Поделиться

Отмечается, что эти действия связаны с реформами верховенства права, принятыми Польшей, а также с недавними и немедленными шагами, которые она предприняла для решения основных задач по укреплению независимости судебной системы.

В Еврокомиссии уточнили, что платежный запрос Польши также охватывает важные шаги по реализации 25 амбициозных реформ и пяти ключевых инвестиций.

Эти меры направлены на повышение устойчивости и конкурентоспособности экономики страны, продвижение зеленой энергетики и перехода к цифровым технологиям, а также на поддержание здравоохранения и экологически чистой мобильности, — заявили в ЕК.

Также Еврокомиссия предоставит Польше 1,4 млрд евро на инвестиции в сельскохозяйственный сектор.

Это касается поддержки тысячи фермеров и рыбаков, а также самого сектора для помощи в расширении и модернизации своего производства и выхода на новые рынки.

Забастовка польских фермеров: блокада украинской границы

В феврале 2024 года протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они высыпали украинское зерно.

Кроме того, польские фермеры также заявляли, что будут блокировать границу с Германией.

Вчера премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что якобы ведутся переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами.

Я готов принимать жесткие решения, когда речь идет о границе с Украиной, всегда консультируясь с Киевом, чтобы избежать ненужного напряжения. Но мы должны найти долгосрочное решение, – сказал Туск.

В Украине же говорят, что не ведут подобных переговоров.