Польські фермери отримають від Єврокомісії понад 1 млрд євро

Єврокомісія, зокрема, надасть Польщі 1,4 млрд євро на інвестиції в сільськогосподарський сектор. Загальні інвестиції в економіку Польщі від Євросоюзу цього разу складуть 137 млрд євро.
Єврокомісія вирішила виділити 1,4 млрд євро польським фермерам
У Євросоюзі ухвалили правові акти, які дозволять передати Польщі додаткове фінансування.
Про це повідомляє Європейська комісія.
Зазначається, що ці дії пов'язані з реформами верховенства права, які ухвалила Польща, а також із нещодавніми та негайними кроками, які вона здійснила для вирішення основних завдань зі зміцнення незалежності судової системи.
У Єврокомісії уточнили, що платіжний запит Польщі також охоплює важливі кроки в реалізації 25 амбітних реформ і п'яти ключових інвестицій.
Ці заходи спрямовані на підвищення стійкості та конкурентоспроможності економіки країни, просування зеленої енергетики та переходу до цифрових технологій, а також підтримку охорони здоров'я та екологічно чистої мобільності, — заявили в ЄК.
Також Єврокомісія надасть Польщі 1,4 млрд євро на інвестиції в сільськогосподарський сектор.
Це стосуватиметься підтримки тисячі фермерів і рибалок, а також самого сектору для допомоги в розширенні та модернізації свого виробництва і виходу на нові ринки.
Страйк польських фермерів: блокада українського кордону
У лютому 2024 року протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно.
Крім того, польські фермери також заявляли, що блокуватимуть кордон з Німеччиною.
Вчора прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що нібито ведуться переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами.
Я готовий приймати жорсткі рішення, коли мова йде про кордон з Україною, завжди консультуючись з Києвом, щоб уникнути непотрібної напруги. Але ми повинні знайти довгострокове рішення, — сказав Туск.
Натомість в Україні кажуть, що не ведуть подібних перемовин.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-