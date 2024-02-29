Польські фермери отримають від Єврокомісії понад 1 млрд євро

Єврокомісія, зокрема, надасть Польщі 1,4 млрд євро на інвестиції в сільськогосподарський сектор. Загальні інвестиції в економіку Польщі від Євросоюзу цього разу складуть 137 млрд євро.

Єврокомісія вирішила виділити 1,4 млрд євро польським фермерам

У Євросоюзі ухвалили правові акти, які дозволять передати Польщі додаткове фінансування.

Про це повідомляє Європейська комісія.

Сьогодні Європейська комісія ухвалила два правові акти, які відкриють Польщі доступ до фінансування ЄС на суму до 137 млрд євро, — йдеться у повідомленні. Поширити

Зазначається, що ці дії пов'язані з реформами верховенства права, які ухвалила Польща, а також із нещодавніми та негайними кроками, які вона здійснила для вирішення основних завдань зі зміцнення незалежності судової системи.

У Єврокомісії уточнили, що платіжний запит Польщі також охоплює важливі кроки в реалізації 25 амбітних реформ і п'яти ключових інвестицій.

Ці заходи спрямовані на підвищення стійкості та конкурентоспроможності економіки країни, просування зеленої енергетики та переходу до цифрових технологій, а також підтримку охорони здоров'я та екологічно чистої мобільності, — заявили в ЄК.

Також Єврокомісія надасть Польщі 1,4 млрд євро на інвестиції в сільськогосподарський сектор.

Це стосуватиметься підтримки тисячі фермерів і рибалок, а також самого сектору для допомоги в розширенні та модернізації свого виробництва і виходу на нові ринки.

Страйк польських фермерів: блокада українського кордону

У лютому 2024 року протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно.

Крім того, польські фермери також заявляли, що блокуватимуть кордон з Німеччиною.

Вчора прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що нібито ведуться переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами.

Я готовий приймати жорсткі рішення, коли мова йде про кордон з Україною, завжди консультуючись з Києвом, щоб уникнути непотрібної напруги. Але ми повинні знайти довгострокове рішення, — сказав Туск.

Натомість в Україні кажуть, що не ведуть подібних перемовин.