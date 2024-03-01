Страйк польських фермерів. Один з КПП на кордоні з Україною повністю заблоковано

1 березня по напрямку пункту пропуску "Шегині" о 13:00 польські фермери відмовилися пропускати будь-яку вантажівку, яка слідує чи то в бік України, чи в бік Польщі.
Фермери з Польщі посилили блокаду кордону з Україною
Польські фермери з 13.00 п'ятниці повністю заблокували КПП "Шегині".
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час телемарафону "Єдині новини".
За словами речника, за минулу добу вказаний напрямок перетнули тільки 47 вантажних транспортних засобів в обох напрямках, "а після 13:00 й тепер українська сторона фіксує по нашому пункту пропуску безпосередньо, що вантажівки не рухаються ні з Польщі, ні в Польщу. Польська сторона не приймає вантажні транспортні засоби до себе з України".
Також суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажівками залишається і по напрямку пункту пропуску "Ягодин".
Він повідомив, що у чергах на шести пуктах пропуску стоять 2350 вантажівок.
Ситуація на польсько-українському кордоні
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів про ситуацію на кордоні 29 лютого.
Станом на ранок сукупно на цих шести напрямках у черзі перебуває десь 2200 вантажівок. Найбільше — в пунктах пропуску «Краківець», «Рава-Руська» та «Ягодин».
Він зауважив, що кількість перетинів кордону вантажівками суттєво знизилась, особливо у напрямку пункту пропуску «Шегині», де за минулу добу кордон перетнуло близько 35 вантажівок, 24 з яких — у бік України.
10 вантажних транспортних засобів попрямувало в бік Польщі, тобто це менше ніж одна вантажівка за годину, — наголосив речник.
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