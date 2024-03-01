Страйк польських фермерів. Один з КПП на кордоні з Україною повністю заблоковано

1 березня по напрямку пункту пропуску "Шегині" о 13:00 польські фермери відмовилися пропускати будь-яку вантажівку, яка слідує чи то в бік України, чи в бік Польщі.

Фермери з Польщі посилили блокаду кордону з Україною

Польські фермери з 13.00 п'ятниці повністю заблокували КПП "Шегині".

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час телемарафону "Єдині новини".

Ситуація за останні дні фактично не змінювалася. Але сьогодні маємо певну зміну по напрямку пункту пропуску "Шегині". Бо о 13:00, як повідомила нам польська сторона, польські фермери відмовилися пропускати будь-яку вантажівку, яка слідує чи то в бік України, чи в бік Польщі. Хоч і до цього на цьому напрямку відмічався такий критичний мінімум перетину кордону вантажівками. Андрій Демченко Речник ДПСУ

За словами речника, за минулу добу вказаний напрямок перетнули тільки 47 вантажних транспортних засобів в обох напрямках, "а після 13:00 й тепер українська сторона фіксує по нашому пункту пропуску безпосередньо, що вантажівки не рухаються ні з Польщі, ні в Польщу. Польська сторона не приймає вантажні транспортні засоби до себе з України".

Також суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажівками залишається і по напрямку пункту пропуску "Ягодин".

За минулу добу тут перетнуло кордон 111 вантажівок, які слідували з Польщі в Україну. Як і раніше, польські фермери не пропускають жодної вантажівки, яка слідує з України в Польщу. За останні дні це "нульові" показники перетину кордону в бік Польщі на цьому напрямку. Поширити

Він повідомив, що у чергах на шести пуктах пропуску стоять 2350 вантажівок.

Ситуація на польсько-українському кордоні

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів про ситуацію на кордоні 29 лютого.

Станом на ранок сукупно на цих шести напрямках у черзі перебуває десь 2200 вантажівок. Найбільше — в пунктах пропуску «Краківець», «Рава-Руська» та «Ягодин».

Він зауважив, що кількість перетинів кордону вантажівками суттєво знизилась, особливо у напрямку пункту пропуску «Шегині», де за минулу добу кордон перетнуло близько 35 вантажівок, 24 з яких — у бік України.