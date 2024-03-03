Польські фермери зрозуміли, що їхній протест використовують спецслужби РФ — Мінекономіки
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Польські фермери зрозуміли, що їхній протест використовують спецслужби РФ — Мінекономіки

Тарас Качка
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

У Мінекономіки України заявили, що польські фермери, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, вже  зрозуміли, що їхній протест використовують російські спецслужби.

Росія користується польськими протестами

Заступник міністра економіки України Тарас Качка в ефірі телемарафону прокоментував стан переговорів з Польщею щодо блокування кордону.

Добре те, що фермери зрозуміли, що їхні протести використовують політики радикальні і російські спецслужби, які намагаються створити враження міжнаціональної ворожнечі між українцями й поляками.

Тарас Качка

Тарас Качка

Заступник міністра економіки України

Він додав, що лідери протестів визнали, що ними користуються та зазначив, що польський уряд вже розслідує ці інциденти.

Качка пояснив, що завдяки переговорам українських дипломатів із польським урядом вимоги фермерів стають більш раціональними.

Польський уряд зміг переконати фермерів, що у продуктах, як пшениця, вони конкурують не з українською, а російською. І не на території Польщі, а в регіоні.

Представник Мінекономіки також зазначив, що блокада кордону шкодить Польщі більше, ніж Україні.

Блокування кордону України

Польські фермери з 9 лютого на кордоні України блокують пункти пропуску для проїзду вантажівок.

Це пункти пропуску: «Дорогуськ — Ягодин», «Гребенне — Рава-Руська», «Медика — Шегині», «Зосин — Устилуг», «Долгобичув — Угринів», «Корчова — Краківець».

Вони вимагають заборонити імпорт української агропродукції й щоб Польща відмовилася від Європейського зеленого курсу.

За цей час вони 5 разів висипали українські агрокультури з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.

З 1 березня повністю заблокований КПП «Шегині».

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