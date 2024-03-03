Польські фермери заблокували усі шість напрямків на кордоні з Україною

На українсько-польському кордоні продовжують блокувати всі шість напрямків. У чергах стоять понад 2 400 вантажівок.
Яка ситуація на кордоні з Польщею
Як повідомив речник прикордонної служби Андрій Демченко, польські протестувальники продовжують блокувати рух вантажівок у шести пунктах пропуску на кордоні з Україною.
За його словами, найбільша черга спостерігається у напрямку контрольних пунктів пропуску "Краківець" та "Ягодин", де на останньому КПП пропускають вантажівки лише у напрямку України, а за минулу добу проїхали 70 транспортних засобів.
Він вказав, що протестувальники не блокують рух для інших категорій транспорту, зокрема легкових автомобілів та автобусів.
Що відомо про блокування кордону України
Польські фермери з 9 лютого на кордоні України блокують пункти пропуску для проїзду вантажівок.
Це пункти пропуску: «Дорогуськ — Ягодин», «Гребенне — Рава-Руська», «Медика — Шегині», «Зосин — Устилуг», «Долгобичув — Угринів», «Корчова — Краківець».
Вони вимагають заборонити імпорт української агропродукції й щоб Польща відмовилася від Європейського зеленого курсу.
За цей час вони 5 разів висипали українські агрокультури з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.
З 1 березня повністю заблокований КПП «Шегині».
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