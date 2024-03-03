Польські фермери заблокували усі шість напрямків на кордоні з Україною

На українсько-польському кордоні продовжують блокувати всі шість напрямків. У чергах стоять понад 2 400 вантажівок.

Яка ситуація на кордоні з Польщею

Як повідомив речник прикордонної служби Андрій Демченко, польські протестувальники продовжують блокувати рух вантажівок у шести пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Блокування руху для вантажних засобів продовжується польськими фермерами. Це шість напрямків. Станом на ранок сукупно в чергах на всіх цих напрямках на території Польщі в бік України очікують можливості проїзду понад 2400 вантажних транспортних засобів, — зазначив Андрій Демченко. Андрій Демченко Речник прикордонної служби

За його словами, найбільша черга спостерігається у напрямку контрольних пунктів пропуску "Краківець" та "Ягодин", де на останньому КПП пропускають вантажівки лише у напрямку України, а за минулу добу проїхали 70 транспортних засобів.

Нагадаю про те, що "Ягодин" — це найбільший інфраструктурний напрямок де може перетинати кордон 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. Натомість зараз пропускаються лише вантажні засоби, які слідують в Україну... Жодна вантажівка не перетинає кордон в бік Польщі, оскільки їх не пропускають, — додав Демченко. Поширити

Він вказав, що протестувальники не блокують рух для інших категорій транспорту, зокрема легкових автомобілів та автобусів.

Що відомо про блокування кордону України

Польські фермери з 9 лютого на кордоні України блокують пункти пропуску для проїзду вантажівок.

Це пункти пропуску: «Дорогуськ — Ягодин», «Гребенне — Рава-Руська», «Медика — Шегині», «Зосин — Устилуг», «Долгобичув — Угринів», «Корчова — Краківець».

Вони вимагають заборонити імпорт української агропродукції й щоб Польща відмовилася від Європейського зеленого курсу.

За цей час вони 5 разів висипали українські агрокультури з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.