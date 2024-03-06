На протестах фермеров в Варшаве заметили антиукраинские плакаты — фото

Польские аграрии вместе с организациями охотников, пчеловодов и шахтеров бастуют 6 марта в Варшаве и других городах страны против ввоза украинской агропродукции, а также Европейского зеленого курса.

Антиукраинские плакаты на забастовке польских фермеров в Варшаве

Плакаты с антиукраинскими надписями заметили журналисты по дороге от правительства до Сейма.

Один из них был прикреплен к автомобилю. Надписи на плакатах — «конец украинизации Польши» и «Помним Волынь». Еще один транспарант с надписью «Ukropolin Stop» держали двое протестующих.

Теперь фермеры разожгли костер возле дома Сейма и непрерывно бросают в огонь петарды. Также они принесли гроб, на котором написали «польское фермерство 2004-2024».

Возле Сейма Польши — столкновения полиции с протестующими.

Польские медиа сообщают о столкновениях забастовщиков с полицией в Варшаве.

В сторону правоохранителей летела брусчатка, файеры и петарды. В ответ полиция использовала газ, но не в упор.

Несколько полицейских получили ранения, известно о более десятке задержанных, сообщает «Новая Польша» и публикует кадры столкновений.

Что известно о блокировании границы Украины

Польские фермеры с 9 февраля на границе блокируют пункты пропуска для проезда грузовиков.

Это пункты пропуска: "Дорогуск — Ягодин", "Гребенное — Рава-Русская", "Медика — Шегини", "Зосин — Устилуг", "Долгобычев — Угринов", "Корчева — Краковец".

Они требуют запретить импорт украинской агропродукции и Польша отказалась от Европейского зеленого курса.

За это время они 5 раз высыпали украинские агрокультуры из грузовых вагонов на путях или грузовиков на дороги.