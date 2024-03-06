На протестах фермерів у Варшаві помітили антиукраїнські плакати — фото

Польські аграрії разом з організаціями мисливців, бджолярів та шахтарів страйкують 6 березня у Варшаві та в інших містах країни проти ввезення української агропродукції, а також Європейського зеленого курсу.
Антиукраїнські плакати на страйку польських фермерів у Варшаві
Плакати з антиукраїнськими написами помітили журналісти дорогою від уряду до Сейму.
Один з них був прикріплений до авто. Написи на плакатах — «кінець українізації Польщі» та «Пам’ятаємо Волинь». Ще один транспарант з написом «Ukropolin Stop» тримали двоє протестувальників.
Наразі фермери розпалили вогнище біля будинку Сейму і безперервно кидають у вогонь петарди. Також вони принесли труну, на якій написали «польське фермерство 2004-2024».
Біля Сейму Польщі — сутички поліції з протестувальниками
Польські медіа повідомляють про сутички страйкарів з поліцією у Варшаві.
В бік правоохоронців летіла бруківка, фаєри і петарди. У відповідь поліція використала газ, але не впритул.
Кілька поліцейських отримали поранення, відомо про більше десятка затриманих осіб, повідомляє «Нова Польща» і публікує кадри сутичок.
Що відомо про блокування кордону України
Польські фермери з 9 лютого на кордоні України блокують пункти пропуску для проїзду вантажівок.
Це пункти пропуску: «Дорогуськ — Ягодин», «Гребенне — Рава-Руська», «Медика — Шегині», «Зосин — Устилуг», «Долгобичув — Угринів», «Корчова — Краківець».
Вони вимагають заборонити імпорт української агропродукції й щоб Польща відмовилася від Європейського зеленого курсу.
За цей час вони 5 разів висипали українські агрокультури з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.
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