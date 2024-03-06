Страйк польських фермерів. Єврокомісія йде на поступки протестувальникам

Євросоюз розробив пропозиції для фермерів-протестувальників

Штрафи щодо екологічних стандартів відмінять.

Про це повідомив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський в інтерв’ю RMF FM.

Буде пропозиція суттєво зменшити навантаження на фермерів. І це буде вигідно для них. Януш Войцеховський Єврокомісар з питань сільського господарства

За словами Войцеховського, цьогоріч Європейський Союз не штрафуватиме фермерів, які не дотримуються кліматичних або екологічних стандартів.

Таким чином, їхні "чисті" виплати не зменшаться. Водночас до кінця бюджетного періоду, у 2025-2027 роках, будуть внесені зміни, завдяки яким вимоги Європейського зеленого курсу (Green Deal) пом’якшаться.

Це буде пакет рішень, які повинні зняти всі побоювання фермерів не стільки щодо зеленого курсу, скільки щодо його елементів, які є в спільній аграрній політиці.

Він акцентував, що в рамках нових пропозицій буде відмова від обов'язкового залуження 4% земель, проте аграрії зможуть продовжувати обробляти свої землі під паром. Водночас буде оприлюднено рішення щодо пом’якшення суворості сівозміни та обов’язку використовувати озимий покрив.

Нова пропозиція буде більш гнучкою і, наприклад, кожна країна зможе обирати період застосування сівозміни. Поширити

Войцеховський зауважив, що фермерські господарства, площа яких становить до 10 гектарів, не підлягатимуть моніторингу нв відповідність екологічним вимогам.

Єврокомісар також запропонує розширити надання державної допомоги аграріям. Зазначено, що йдеться про допомогу у зв’язку з війною Росії проти України.

Єврокомісія вирішила виділити 1,4 млрд євро польським фермерам

У Євросоюзі ухвалили правові акти, які дозволять передати Польщі додаткове фінансування.

Зазначається, що ці дії пов'язані з реформами верховенства права, які ухвалила Польща, а також із нещодавніми та негайними кроками, які вона здійснила для вирішення основних завдань зі зміцнення незалежності судової системи.

У Єврокомісії уточнили, що платіжний запит Польщі також охоплює важливі кроки в реалізації 25 амбітних реформ і п'яти ключових інвестицій.

Ці заходи спрямовані на підвищення стійкості та конкурентоспроможності економіки країни, просування зеленої енергетики та переходу до цифрових технологій, а також підтримку охорони здоров'я та екологічно чистої мобільності, — заявили в ЄК.

Також Єврокомісія надасть Польщі 1,4 млрд євро на інвестиції в сільськогосподарський сектор.

Це стосуватиметься підтримки тисячі фермерів і рибалок, а також самого сектору для допомоги в розширенні та модернізації свого виробництва і виходу на нові ринки.