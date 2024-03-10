Польські фермери розблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери розблокували пункт пропуску "Краківець". Проте в чергах на польсько-українському кордоні стоять близько 1700 вантажівок.

Польські фермери розблокували пункту пропуску "Краківець

Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, польські фермери тимчасово припинили блокувати пункту пропуску "Краківець".

Польські фермери продовжують блокувати рух. Станом на зараз це на п'яти напрямках. До цього, як відомо, було шість. Андрій Демченко речник ДПСУ

Демченко підтвердив, що польські протестувальники припинили блокаду на пункті пропуску "Краківець". Він додав, що фермери вже анонсували відновлення протестів на цьому напрямку орієнтовно з 13 березня.

За словами речника, на всіх напрямках у чергах перебувають близько 1700 вантажівок.

Звісно, що хоч напрямок пункту пропуску "Краківець" розблокований, рух там відбувається інтенсивний, але там також залишається черга з вантажівок на території Польщі в очікуванні перетину кордону в бік нашої держави. Це десь близько 600 вантажних транспортних засобів, — додав Демченко. Поширити

Протести польських фермерів: що відомо

Польські фермери з 9 лютого на кордоні України блокують пункти пропуску для проїзду вантажівок.

Це пункти пропуску: «Дорогуськ — Ягодин», «Гребенне — Рава-Руська», «Медика — Шегині», «Зосин — Устилуг», «Долгобичув — Угринів», «Корчова — Краківець».

Вони вимагають заборонити імпорт української агропродукції й щоб Польща відмовилася від Європейського зеленого курсу.

За цей час вони 5 разів висипали українські агрокультури з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.

З 1 березня повністю заблокований КПП «Шегині».