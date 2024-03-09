Польські фермери анонсували протест по всій країні
Категорія
Економіка
Дата публікації

Польські фермери анонсували протест по всій країні

протест
Джерело:  Радіо Свобода

Від 7:00 до 19:00 вся Польща зупиниться: поляки заявляють про масштабну акцію протесту 20 березня.

Що відомо про протест у Польщі

Польські фермери анонсували протест по всій країні 20 березня. Від 7:00 до 19:00 вся Польща зупинитися, кажуть поляки. За їх словами, господарства на межі банкрутства, тому вони "повинні зробити все щоб уряд зреагував".

Діти не доїдуть до шкіл, люди не доїдуть до роботи, але ми не маємо іншого виходу. Наші господарства на межі банкрутства, мусимо зробити все щоб уряд нас почав серйозно трактувати. Мусимо достигнути, перепрошуємо за незручності, — сказав аграрій.

Протести польських фермерів: що відомо

Польські фермери з 9 лютого на кордоні України блокують пункти пропуску для проїзду вантажівок.

Це пункти пропуску: «Дорогуськ — Ягодин», «Гребенне — Рава-Руська», «Медика — Шегині», «Зосин — Устилуг», «Долгобичув — Угринів», «Корчова — Краківець».

Вони вимагають заборонити імпорт української агропродукції й щоб Польща відмовилася від Європейського зеленого курсу.

За цей час вони 5 разів висипали українські агрокультури з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.

З 1 березня повністю заблокований КПП «Шегині».

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Польща веде переговори з Україною про тимчасове закриття кордону — Туск
Дональд Туск
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Польща може приєднатися до латвійської заборони імпорту агропродукції з РФ
Туск
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кому вигідний конфлікт України та Польщі — пояснення бійця підрозділу ГУР «Артан»
конфлікт України та Польщі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?