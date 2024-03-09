Від 7:00 до 19:00 вся Польща зупиниться: поляки заявляють про масштабну акцію протесту 20 березня.
Що відомо про протест у Польщі
Польські фермери анонсували протест по всій країні 20 березня. Від 7:00 до 19:00 вся Польща зупинитися, кажуть поляки. За їх словами, господарства на межі банкрутства, тому вони "повинні зробити все щоб уряд зреагував".
Протести польських фермерів: що відомо
Польські фермери з 9 лютого на кордоні України блокують пункти пропуску для проїзду вантажівок.
Це пункти пропуску: «Дорогуськ — Ягодин», «Гребенне — Рава-Руська», «Медика — Шегині», «Зосин — Устилуг», «Долгобичув — Угринів», «Корчова — Краківець».
Вони вимагають заборонити імпорт української агропродукції й щоб Польща відмовилася від Європейського зеленого курсу.
За цей час вони 5 разів висипали українські агрокультури з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.
З 1 березня повністю заблокований КПП «Шегині».
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-