Від 7:00 до 19:00 вся Польща зупиниться: поляки заявляють про масштабну акцію протесту 20 березня.

Що відомо про протест у Польщі

Польські фермери анонсували протест по всій країні 20 березня. Від 7:00 до 19:00 вся Польща зупинитися, кажуть поляки. За їх словами, господарства на межі банкрутства, тому вони "повинні зробити все щоб уряд зреагував".

Діти не доїдуть до шкіл, люди не доїдуть до роботи, але ми не маємо іншого виходу. Наші господарства на межі банкрутства, мусимо зробити все щоб уряд нас почав серйозно трактувати. Мусимо достигнути, перепрошуємо за незручності, — сказав аграрій. Поширити

Протести польських фермерів: що відомо

Польські фермери з 9 лютого на кордоні України блокують пункти пропуску для проїзду вантажівок.

Це пункти пропуску: «Дорогуськ — Ягодин», «Гребенне — Рава-Руська», «Медика — Шегині», «Зосин — Устилуг», «Долгобичув — Угринів», «Корчова — Краківець».

Вони вимагають заборонити імпорт української агропродукції й щоб Польща відмовилася від Європейського зеленого курсу.

За цей час вони 5 разів висипали українські агрокультури з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.

З 1 березня повністю заблокований КПП «Шегині».