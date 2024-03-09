С 7:00 до 19:00 вся Польша остановится: поляки заявляют о масштабной акции протеста 20 марта.
Что известно о протесте в Польше
Польские фермеры анонсировали протест по всей стране 20 марта. С 7:00 до 19:00 вся Польша остановиться, говорят поляки. По их словам, хозяйства на грани банкротства, поэтому они "должны сделать все, чтобы правительство среагировало".
Протесты польских фермеров: что известно
Польские фермеры с 9 февраля на границе блокируют пункты пропуска для проезда грузовиков.
Это пункты пропуска: "Дорогуск - Ягодин", "Гребенное - Рава-Русская", "Медика - Шегини", "Зосин - Устилуг", "Долгобычев - Угринов", "Корчева - Краковец".
Они требуют запретить импорт украинской агропродукции и Польша отказалась от Европейского зеленого курса.
За это время они 5 раз высыпали украинские агрокультуры из грузовых вагонов на пути или из грузовиков на дороги.
С 1 марта полностью заблокирован КПП "Шегини".
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