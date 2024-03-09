С 7:00 до 19:00 вся Польша остановится: поляки заявляют о масштабной акции протеста 20 марта.

Что известно о протесте в Польше

Польские фермеры анонсировали протест по всей стране 20 марта. С 7:00 до 19:00 вся Польша остановиться, говорят поляки. По их словам, хозяйства на грани банкротства, поэтому они "должны сделать все, чтобы правительство среагировало".

Дети не доедут до школ, люди не доедут до работы, но у нас нет другого выхода. Наши хозяйства на грани банкротства, должны сделать все, чтобы правительство нас начало серьезно трактовать. Должны достичь, извиняемся за неудобства, — сказал аграрий. Поделиться

Протесты польских фермеров: что известно

Польские фермеры с 9 февраля на границе блокируют пункты пропуска для проезда грузовиков.

Это пункты пропуска: "Дорогуск - Ягодин", "Гребенное - Рава-Русская", "Медика - Шегини", "Зосин - Устилуг", "Долгобычев - Угринов", "Корчева - Краковец".

Они требуют запретить импорт украинской агропродукции и Польша отказалась от Европейского зеленого курса.

За это время они 5 раз высыпали украинские агрокультуры из грузовых вагонов на пути или из грузовиков на дороги.

С 1 марта полностью заблокирован КПП "Шегини".