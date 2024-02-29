Польша может присоединиться к латвийскому запрету импорта агропродукции из РФ

Польша изучит опыт Латвии по введению эмбарго на импорт агропродукции из России и, возможно, вскоре предпримет аналогичные шаги.

У Польши есть планы запретить импорт зерна из РФ

Ранее Латвия первой из стран Евросоюза ввела запрет на российскую агропродукцию. Польша может присоединиться к подобному эмбарго.

Об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней в четверг в Варшаве сказал глава польского правительства Дональд Туск.

Туск отметил, что для него важно мнение латвийской коллеги в контексте решения Риги ввести эмбарго на российские продукты, что было утверждено на уровне латвийского парламента.

Мы тщательно изучим это решение Латвии и не исключаю, что Польша примет соответствующую инициативу, – подчеркнул Туск. Поделиться

Он добавил, что сегодня обсудит этот вопрос с польскими фермерами в ходе аграрного саммита в Варшаве.

Я хочу, чтобы все это поняли: избыток зерна и продуктов в Польше и Европе и неравная конкуренция не только проблема импорта зерна и продовольствия из Украины. Мало кто осознает, что рынок в Европе и Польше дестабилизируется из-за продуктов, которые наплывают из России и Беларуси, поэтому нужно предпринять все возможные шаги. И я благодарю Эвику (Силиня, премьер-министр Латвии – ред.), что мы в Брюсселе вместе будем убеждать европейские институции очень серьезно заняться безопасными для наших стран нормативными актами по импорту зерна и продовольствия с восточных направлений, - подчеркнул Туск.

Он добавил, что Польша хочет помочь Украине, но одновременно стремится стабилизировать ситуацию на рынках и защитить своих фермеров.

Ситуация на польско-украинской границе

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал о ситуации на границе.

По состоянию на утро совокупно на этих шести направлениях в очереди находится около 2200 грузовиков. Больше всего – в пунктах пропуска «Краковец», «Рава-Русская» и «Ягодин». Поделиться

Он отметил, что количество пересечений границы грузовиками существенно снизилось, особенно в направлении пункта пропуска «Шегини», где за минувшие сутки границу пересекли около 35 грузовиков, 24 из которых — в сторону Украины.