Польща може приєднатися до латвійської заборони імпорту агропродукції з РФ

Польща вивчить досвід Латвії щодо введення ембарго на імпорт агропродукції з Росії і, можливо, незабаром здійснить аналогічні кроки.

Польща має плани заборонити імпорт зерна з РФ

Раніше Латвія першою з країн Євросоюзу ввела заборону на російську агропродукцію. Польща може приєднатися до подібного ембарго.

Про це під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сілінею в четвер у Варшаві сказав глава польського уряду Дональд Туск.

Туск зазначив, що для нього важливою є думка латвійської колеги у контексті рішення Риги ввести ембарго на російські продукти, що було затверджено на рівні латвійського парламенту.

Ми ретельно вивчимо це рішення Латвії і не виключаю, що Польща прийме відповідну ініціативу, - наголосив Туск. Поширити

Він додав, що сьогодні обговорить це питання з польськими фермерами під час аграрного саміту у Варшаві.

Я хочу, щоб всі це зрозуміли: надлишок збіжжя і продуктів в Польщі та Європі і нерівна конкуренція є не лише проблемою імпорту збіжжя і продовольства з України. Мало хто усвідомлює, що ринок в Європі і Польщі дестабілізується через продукти, які напливають з Росії та Білорусі, тому треба здійснити всі можливі кроки. І я дякую Евіці (Сіліня, прем’єр-міністр Латвії – ред.), що ми у Брюсселі разом переконуватимемо європейські інституції дуже серйозно зайнятися безпечними для наших країн нормативними актами щодо імпорту збіжжя і продовольства зі східних напрямків, - підкреслив Туск.

Він додав, що Польща хоче допомогти Україні, але одночасно прагне стабілізувати ситуацію на ринках і захистити своїх фермерів.

Ситуація на польсько-українському кордоні

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів про ситуацію на кордоні.

Станом на ранок сукупно на цих шести напрямках у черзі перебуває десь 2200 вантажівок. Найбільше — в пунктах пропуску «Краківець», «Рава-Руська» та «Ягодин». Поширити

Він зауважив, що кількість перетинів кордону вантажівками суттєво знизилась, особливо у напрямку пункту пропуску «Шегині», де за минулу добу кордон перетнуло близько 35 вантажівок, 24 з яких — у бік України.