Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявляет о невозможности выполнения условий польских фермеров, продолжающих блокаду границы с Украиной.
Почему в ЕК не могут выполнить условия польских фермеров для разблокирования границы с Украиной
Домбровскис отмечает, что даже при теоретическом согласии с требованиями польских фермеров остается непонятным, что именно необходимо сделать.
Он подчеркнул, что можно спорить по поводу законности такого запрета. При этом представители Еврокомиссии направляли предупредительное письмо Польше, Венгрии и Словакии.
Еврокомиссия готова судиться с Польшей в случае продолжения блокирования украинской границы
По его словам, в Брюсселе уже предложили продление соглашения по либерализации торговли до июня 2025 года, включили дополнительные гарантии по таким чувствительным сельскохозяйственным продуктам, как птица и сахар.
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