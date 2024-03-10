Почему в ЕК не могут выполнить условия польских фермеров для разблокирования границы с Украиной

Домбровскис отмечает, что даже при теоретическом согласии с требованиями польских фермеров остается непонятным, что именно необходимо сделать.

Если взглянуть на эту ситуацию, то она вызывает кучу вопросов. Ведь Польша уже запретила в одностороннем порядке импорт украинского зерна в Польшу. Так что возникает вопрос, а почему они протестуют против зерна из Украины, если оно и так под запретом? Запрещать то, что уже и так запрещено? – спрашивает Домбровскис. Поделиться

Он подчеркнул, что можно спорить по поводу законности такого запрета. При этом представители Еврокомиссии направляли предупредительное письмо Польше, Венгрии и Словакии.

Еврокомиссия готова судиться с Польшей в случае продолжения блокирования украинской границы

Если ситуация там не улучшится, мы также готовы идти дальше и запускать процедуру нарушения против этих стран, – предупреждает вице-президент Еврокомиссии. Поделиться

По его словам, в Брюсселе уже предложили продление соглашения по либерализации торговли до июня 2025 года, включили дополнительные гарантии по таким чувствительным сельскохозяйственным продуктам, как птица и сахар.