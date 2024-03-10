В Еврокомиссии заявляют о невозможности выполнения условий польских фермеров
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Политика
Дата публикации

В Еврокомиссии заявляют о невозможности выполнения условий польских фермеров

Протесты польских фермеров
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявляет о невозможности выполнения условий польских фермеров, продолжающих блокаду границы с Украиной.

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Домбровскис отмечает, что даже при теоретическом согласии с требованиями польских фермеров остается непонятным, что именно необходимо сделать.

Если взглянуть на эту ситуацию, то она вызывает кучу вопросов. Ведь Польша уже запретила в одностороннем порядке импорт украинского зерна в Польшу. Так что возникает вопрос, а почему они протестуют против зерна из Украины, если оно и так под запретом? Запрещать то, что уже и так запрещено? – спрашивает Домбровскис.

Он подчеркнул, что можно спорить по поводу законности такого запрета. При этом представители Еврокомиссии направляли предупредительное письмо Польше, Венгрии и Словакии.

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Если ситуация там не улучшится, мы также готовы идти дальше и запускать процедуру нарушения против этих стран, – предупреждает вице-президент Еврокомиссии.

По его словам, в Брюсселе уже предложили продление соглашения по либерализации торговли до июня 2025 года, включили дополнительные гарантии по таким чувствительным сельскохозяйственным продуктам, как птица и сахар.

Приняли другие меры – например, возможность реагировать в случае нарушений в одном или нескольких государствах-членах ЕС. Поэтому, в определенном смысле, эти вещи должны успокоить фермеров в Польше. Но работа по решению этого вопроса продолжается, – подчеркнул Домбровскис.

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