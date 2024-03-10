У Єврокомісії заявляють про неможливість виконання умов польських фермерів
Категорія
Політика
Дата публікації

У Єврокомісії заявляють про неможливість виконання умов польських фермерів

Протести польських фермерів
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявляє про неможливість виконання умов польських фермерів, які продовжують блокаду кордону з Україною. 

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Домбровскіс зазначає, що навіть за теоретичної згоди із вимогами польських фермерів, залишається незрозумілим, що саме необхідно зробити.

Якщо поглянути на цю ситуацію, вона викликає купу запитань. Адже Польща вже заборонила в односторонньому порядку імпорт українського збіжжя у саму Польщу. Тож виникає запитання, а чому вони протестують проти зерна з України, якщо воно і так під забороною? Забороняти те, що вже й так заборонено? - питається Домбровскіс.

Він підкреслив, що можна сперечатись з приводу законності такої заборони. При цьому представники Єврокомісії надсилали попереджувального листа Польщі, Угорщині та Словаччині.

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Якщо ситуація там не покращиться, ми також готови йти далі і запускати процедуру порушення проти цих країн, - попереджає віцепрезидент Єврокомісії.

За його словами, у Брюсселі вже запропонували подовження угоди щодо лібералізації торгівлі до червня 2025 року, включили додаткові гарантії щодо таких чутливих сільськогосподарських продуктів, як птиця та цукор.

Вжили інших заходів – наприклад, можливість реагувати в разі порушень в одній або декількох державах-членах ЄС. Тож у певному сенсі ці речі мають заспокоїти фермерів у Польщі. Але робота щодо розв’язання цього питання триває, - підкреслив Домбровскіс.

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