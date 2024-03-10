Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявляє про неможливість виконання умов польських фермерів, які продовжують блокаду кордону з Україною.

Чому у ЄК не можуть виконати умови польських фермерів для розблокування кордону з Україною

Домбровскіс зазначає, що навіть за теоретичної згоди із вимогами польських фермерів, залишається незрозумілим, що саме необхідно зробити.

Якщо поглянути на цю ситуацію, вона викликає купу запитань. Адже Польща вже заборонила в односторонньому порядку імпорт українського збіжжя у саму Польщу. Тож виникає запитання, а чому вони протестують проти зерна з України, якщо воно і так під забороною? Забороняти те, що вже й так заборонено? - питається Домбровскіс. Поширити

Він підкреслив, що можна сперечатись з приводу законності такої заборони. При цьому представники Єврокомісії надсилали попереджувального листа Польщі, Угорщині та Словаччині.

Єврокомісія готова судитись із Польщею у разі продовження блокування українського кордону

Якщо ситуація там не покращиться, ми також готови йти далі і запускати процедуру порушення проти цих країн, - попереджає віцепрезидент Єврокомісії. Поширити

За його словами, у Брюсселі вже запропонували подовження угоди щодо лібералізації торгівлі до червня 2025 року, включили додаткові гарантії щодо таких чутливих сільськогосподарських продуктів, як птиця та цукор.