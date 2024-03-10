Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявляє про неможливість виконання умов польських фермерів, які продовжують блокаду кордону з Україною.
Чому у ЄК не можуть виконати умови польських фермерів для розблокування кордону з Україною
Домбровскіс зазначає, що навіть за теоретичної згоди із вимогами польських фермерів, залишається незрозумілим, що саме необхідно зробити.
Він підкреслив, що можна сперечатись з приводу законності такої заборони. При цьому представники Єврокомісії надсилали попереджувального листа Польщі, Угорщині та Словаччині.
Єврокомісія готова судитись із Польщею у разі продовження блокування українського кордону
За його словами, у Брюсселі вже запропонували подовження угоди щодо лібералізації торгівлі до червня 2025 року, включили додаткові гарантії щодо таких чутливих сільськогосподарських продуктів, як птиця та цукор.
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