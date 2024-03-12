Польські фермери повністю перекрили рух вантажівок на чотирьох напрямках

Польські фермери повністю перекрили рух вантажівок з України до Польщі за напрямами пунктів пропуску “Шегині”, “Ягодин”, “Угринів” та “Устилуг”.

Яка ситуація на кордоні з Україною

Як розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у напрямку пунктів пропуску “Ягодин” і “Шегині” фермери пропускають вкрай малу кількість автівок із Польщі в Україну — за минулу добу це 50 та 30 відповідно.

За його словами, станом на ранок вівторка на цих напрямках у чергах на території Польщі загалом перебувають 1 500 вантажівок, найбільше навпроти пункту пропуску “Ягодин”.

Речник нагадав, що в ніч на 9 березня польські фермери припинили блокування в напрямку пункту пропуску “Корчова-Краківець”, однак це, швидше за все, тимчасово, адже з 13 березня вони планують поновити протест. Черга на цьому напрямку станом на ранок — близько 500 вантажівок.

Легкові авто й автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, додав Демченко.

Протести польських фермерів: що відомо

Польські фермери з 9 лютого на кордоні України блокують пункти пропуску для проїзду вантажівок.

Це пункти пропуску: «Дорогуськ — Ягодин», «Гребенне — Рава-Руська», «Медика — Шегині», «Зосин — Устилуг», «Долгобичув — Угринів», «Корчова — Краківець».

Вони вимагають заборонити імпорт української агропродукції й щоб Польща відмовилася від Європейського зеленого курсу.

За цей час вони 5 разів висипали українські агрокультури з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що польські протестувальники та поліція зупиняють на кордоні пасажирські автобуси з українцями.

Згодом польська поліція заперечила затримки пасажирських автобусів.