Польские фермеры пропускают по 5 грузовиков в час на границе с Украиной

Польские протестующие с 14 часов среды начали пропускать через пункты пропуска "Дорогуск-Ягодин" и "Зосин-Устилуг" по пять грузовиков в час в сторону границы с Украиной.

Блокада украинско-польской границы ослаблена

Польские фермеры начали пропускать по 5 грузовиков в час.

Об этом заявил руководитель группы протестующих в Дорогуске Войцех Лось, передает радио Люблин.

Сначала мы говорили о разблокировании границы, но не все согласились, поэтому меняем форму протеста. Теперь мы будем пропускать по пять автомобилей в час, — заявил Лось.

Он добавил, что таково решение польских протестующих, чтобы польское правительство увидело, что они уважают украинских водителей.

В то же время Украине этим шагом они хотели показать, что со стороны протестующих есть добрая воля для достижения согласия. Следовательно, они ждут встречного шага с украинской стороны.

Как отмечается, на такой же шаг пошли польские протестующие на ЧП "Зосин".

Акции протеста фермеров на территории Польши у границы с Украиной на дорогах, ведущих к пунктам пропуска, продолжаются с 9 февраля 2024 года. Главными требованиями протестующих есть запрет импорта украинской агропродукции и отказ Польши от Европейского зеленого курса.

Польские фермеры продолжают забастовку

Польские фермеры 13 марта блокируют движение грузовиков. По состоянию на 13 марта блокировка осуществляется на пяти пунктах пропуска.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

В настоящее время польские протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши по направлению пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин" и "Устилуг". Также польские фермеры пропускают по «Ягодину» и «Шегиням» крайне малое количество автомобилей, которые следуют из Польши в Украину — за прошедшие сутки это 100 и 20 соответственно.

Польские аграрии также полностью ограничивали проезд грузовиков из Украины в направлении пункта пропуска «Угринов».