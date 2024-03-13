Польські фермери пропускають по 5 вантажівок на годину на кордоні з Україною

Польські протестувальники з 14-ї години середи почали пропускати через пункти пропуску “Дорогуськ-Ягодин” і "Зосін-Устилуг" по п’ять вантажівок на годину в бік кордону з Україною.

Блокада українсько-польского кордону послаблена

Польські фермери почали пропускати по 5 вантажівок за годину.

Про це заявив керівник групи протестувальників у Дорогуську Войцєх Лось, передає радіо Люблін.

Спочатку ми говорили про розблокування кордону, але не всі на це погодилися, тому змінюємо форму протесту. Відтепер ми пропускатимемо п'ять автомобілів на годину, — заявив Лось.

Він додав, що таким є рішення польських протестувальників, щоб польський уряд побачив, що вони поважають українських водіїв.

Натомість Україні цим кроком вони хотіли показати, що з боку протестувальників є добра воля для досягнення згоди. Відтак вони чекають на зустрічний крок з української сторони.

Як зазначається, на такий же крок пішли польські протестувальники на ПП "Зосін".

Акції протесту фермерів на території Польщі біля кордону з Україною на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску, тривають з 9 лютого 2024 року. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.

Польські фермери продовжують страйк

Польські фермери 13 березня блокують рух вантажівок. Станом на 13 березня блокування здійснюється на п'яти пунктах пропуску.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі по напрямку пунктів пропуску «Шегині», «Ягодин» та «Устилуг». Також польські фермери пропускають по «Ягодину» і «Шегиням» вкрай малу кількість автівок, які слідують із Польщі в Україну — за минулу добу це 100 та 20 відповідно.

Польські аграрії також повністю обмежували проїзд вантажівок з України у напрямку пункту пропуску «Угринів».