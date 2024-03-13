Польські фермери пообіцяли послабити блокаду на українському кордоні

Страйк фермерів Польщі на пропускних пунктах на кордоні з Україною продовжується. Хоча на одному з них можливе послаблення обмежень на проїзд.

Польські фермери продовжують страйк

Польські фермери блокують рух вантажівок. Станом на 13 березня блокування здійснюється на п'яти пунктах пропуску.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі по напрямку пунктів пропуску «Шегині», «Ягодин» та «Устилуг». Також польські фермери пропускають по «Ягодину» і «Шегиням» вкрай малу кількість автівок, які слідують із Польщі в Україну — за минулу добу це 100 та 20 відповідно. Андрій Демченко Речник Держприкордонслужби

Польські аграрії також повністю обмежували проїзд вантажівок з України у напрямку пункту пропуску «Угринів».

Однак, за інформацією від польської сторони, з 13 до 21 години вони вирішили пропускати на територію Польщі по дві вантажівки на годину.

Сьогодні на цих п'яти напрямках в чергах на території Польщі загалом перебуває 1150 вантажівок, найбільше — навпроти пункту пропуску «Ягодин».

Польські фермери блокують український кордон

У ніч проти 9 березня польські фермери припинили блокування напрямку пункту пропуску «Корчова-Краківець», однак це скоріш за все тимчасово, адже відповідно до наявної інформації від польської сторони — з 13 березня польські фермери-протестувальники планують поновити блокування. Черга на цьому напрямку станом на ранок — близько 480 вантажівок.

Легковики й автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Київ закликав Варшаву забезпечити безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів на польсько-українському кордоні. Поширити

Днями консул генерального консульства України в Любліні Сергій Царук здійснив поїздку до пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин», де під час зустрічі з представниками місцевої поліції та протестувальниками наголосив на неприпустимості будь-яких затримок руху пасажирських автобусів.