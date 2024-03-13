Польские фермеры пообещали ослабить блокаду на украинской границе

Забастовка фермеров Польши на пропускных пунктах на границе с Украиной продолжается. Хотя на одном из них возможно ослабление ограничений на проезд.

Польские фермеры продолжают забастовку

Польские фермеры блокируют движение грузовиков. По состоянию на 13 марта блокировка осуществляется на пяти пунктах пропуска.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Сейчас польские протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши по направлению пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин" и "Устилуг". Также польские фермеры пропускают по «Ягодину» и «Шегиням» крайне малое количество автомобилей, которые следуют из Польши в Украину — за прошедшие сутки это 100 и 20 соответственно. Андрей Демченко Спикер Госпогранслужбы

Польские аграрии также полностью ограничивали проезд грузовиков из Украины в направлении пункта пропуска «Угринов».

Однако, по информации от польской стороны, с 13 до 21 часа они решили пропускать на территорию Польши по два грузовика в час.

Сегодня на этих пяти направлениях в очередях на территории Польши всего находится 1150 грузовиков, больше всего — напротив пункта пропуска «Ягодин».

Польские фермеры блокируют украинскую границу

В ночь на 9 марта польские фермеры прекратили блокировку направления пункта пропуска «Корчева-Краковец», однако это скорее всего временно, ведь согласно имеющейся информации от польской стороны — с 13 марта польские фермеры-протестующие планируют возобновить блокировку. Очередь на этом направлении на утро — около 480 грузовиков.

Легковики и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

Киев призвал Варшаву обеспечить беспрепятственное движение автобусов в местах протестов на польско-украинской границе. Поделиться

На днях консул генерального консульства Украины в Люблине Сергей Царук совершил поездку в пункт пропуска «Дорогуск-Ягодин», где во время встречи с представителями местной полиции и протестующими отметил недопустимость любых задержек движения пассажирских автобусов.