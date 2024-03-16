Польські фермери блокують рух вантажівок на 6 пунктах пропуску з Україною

На напрямках до пунктів пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Рава-Руська", "Угринів" та "Шегині" польські фермери затримують рух вантажівок, а на напрямку "Краківець" – найбільша черга з усіх напрямків
Страйк польських фермерів набирає обертів
Протестувальники продовжують блокувати і ускладнювати рух вантажного транспорту на кордоні з Україною.
Про це повідомив Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби.
Також Демченко додав, що у ніч з 8 на 9 березня, коли протестувальники розблокували рух у напрямку "Краківця", була інформація про поновлення протестів з 13 березня, і, на щастя, цих дій не відбулося і по пункту пропуску "Краківець" рух залишається інтенсивний в обох напрямках.
За його словами, польські фермери блокують рух тільки для вантажних транспортних засобів, інші категорії транспорту по всіх напрямках їдуть вільно, а це і легкові автомобілі, і автобуси. Блокування відбувається виключно для вантажівок, які планують перетин кордону в обох напрямках.
По п'яти напрямках, де продовжується блокування руху, ми відмічаємо, що протестувальники взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу через "Ягодин" та "Рава-Руську". Можна сказати, що також не пропускають і по пункту пропуску "Шегині", бо за минулу добу перетнули кордон тільки три вантажівки.
У напрямку "Устилуг" та "Угринів" раніше блокували повністю рух для вантажівок у бік Польщі, зараз пропускають 1-2 вантажівки на годину. Складність відмічаємо перетину кордону з Польщі в Україну у напрямку "Ягодин" і "Шегині". По пункту пропуску "Ягодин" з Польщі в Україну перетнули кордон десь 120 вантажівок, а по "Шегині" — приблизно 40.
Страйк польських фермерів: що відомо
7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ — Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.
Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.
12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.
З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.
У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.
20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.
13 березня польські протестувальники оголосили про поновлення блокади вантажівок перед КПП "Корчова — Краківець".
Рух вантажівок у бік Польщі здійснюється лише на пункті пропуску "Краківець". Натомість заблокованими залишаються "Ягодин", "Устилуг, "Угринів", "Рава-Руська" і "Шегині".
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