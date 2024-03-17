Польські фермери заблокували кордон з Німеччиною з вимогами до України та ЄС

Польські фермери з вечора 17 березня до 20 березня будуть блокувати кордон з Німеччиною.

Протести польських фермерів на німецькому кордоні

Про протести повідомляє польське видання Radio Zet.

Польські протестувальники кажуть, що “західний кордон залишатиметься закритим до тих пір, поки не закриють фактично східний кордон”.

Блокада розпочалася у Свєцьку, вона триватиме до 20:00 середи, 20 березня.

Протест фермерів означає великі труднощі для водіїв. Речник поліції повідомив, що «рух автострадою А2 поблизу Слубіце буде перекрито в обох напрямках».

Блокаду розпочали на знак протесту проти сільськогосподарської політики ЄС. Критикують і дешевий імпорт з України.

Блокада українського кордону

Станом на 16 березня польські фермери блокують рух вантажівок на напрямках до пунктів пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Рава-Руська", "Угринів" та "Шегині".

На напрямку "Краківець" – найбільша черга з усіх напрямків.

За даними ДПСУ, у ніч з 8 на 9 березня, коли протестувальники розблокували рух у напрямку "Краківця", була інформація про поновлення протестів з 13 березня, і, на щастя, цих дій не відбулося і по пункту пропуску "Краківець" рух залишається інтенсивний в обох напрямках.