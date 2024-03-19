Страйк польських фермерів. Масштабні протести анонсовано по всій країні
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Страйк польських фермерів. Масштабні протести анонсовано по всій країні

Страйк
Джерело:  RMF 24

Фермери Польщі оголосили про масштабні протести, які відбудуться по всій території країни 20 березня.

Польські фермери масштабують протести

Завтра до страйку приєднаються аграрії з усієї Польщі.

Про це повідомляє RMF24.pl.

За попередніми даними, фермери планують заблокувати рух транспорту на значній кількості місцевих та швидкісних національних трасах, а також на дорогах в центрі міст.

Окрім цього планується блокування сільськогосподарської техніки органів місцевої влади та інших важливих установ в країні.

В межах блокування — такі регіони Польщі:

  • Варшава та Мазовія;

  • Краків;

  • Сілезія;

  • Гданськ;

  • Щецин і Західна Померанія;

  • Кельце;

  • Люблінське;

  • Любуське;

  • Лодзьке;

  • Вармінсько-Мазурське;

  • Підкарпатське.

Зокрема, у Польщі очікується приблизно 580 пікетів за участі 70 тис фермерів.

Протести фермерів у Польщі

Польські фермери заблокували один з пунктів пропуску із Словаччиною. Фермери стверджують, що протест розпочався через те, що саме цими дорогами в Польщі заїжджає агропродукція з України та Росії.

За попередніми даними, блокада триватиме до кінця березня. Фермери планують пропускати одну вантажівку на годину. Водночас "обмеження" для легкового транспорту та автобусів не буде введено.

Крім того, в ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що "суттєвих змін наразі немає, але, польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів.

Ці дії вони вчиняють, як і за останні дні, на 5 напрямках: "Ягодин"; "Устилуг"; "Угринів"; "Рава-Руська" та "Шегині".

Наразі на всіх напрямках, на території Польщі, в чергах перебувають трохи більше 1000 вантажних транспортних засобів, — додав Демченко.

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