Страйк польських фермерів. Масштабні протести анонсовано по всій країні

Фермери Польщі оголосили про масштабні протести, які відбудуться по всій території країни 20 березня.

Польські фермери масштабують протести

Завтра до страйку приєднаються аграрії з усієї Польщі.

Про це повідомляє RMF24.pl.

За попередніми даними, фермери планують заблокувати рух транспорту на значній кількості місцевих та швидкісних національних трасах, а також на дорогах в центрі міст.

Окрім цього планується блокування сільськогосподарської техніки органів місцевої влади та інших важливих установ в країні.

В межах блокування — такі регіони Польщі:

Варшава та Мазовія;

Краків;

Сілезія;

Гданськ;

Щецин і Західна Померанія;

Кельце;

Люблінське;

Любуське;

Лодзьке;

Вармінсько-Мазурське;

Підкарпатське.

Зокрема, у Польщі очікується приблизно 580 пікетів за участі 70 тис фермерів.

Протести фермерів у Польщі

Польські фермери заблокували один з пунктів пропуску із Словаччиною. Фермери стверджують, що протест розпочався через те, що саме цими дорогами в Польщі заїжджає агропродукція з України та Росії.

За попередніми даними, блокада триватиме до кінця березня. Фермери планують пропускати одну вантажівку на годину. Водночас "обмеження" для легкового транспорту та автобусів не буде введено. Поширити

Крім того, в ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що "суттєвих змін наразі немає, але, польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів.

Ці дії вони вчиняють, як і за останні дні, на 5 напрямках: "Ягодин"; "Устилуг"; "Угринів"; "Рава-Руська" та "Шегині".