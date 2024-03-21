Польские фермеры временно разблокируют пункт пропуска на границе с Украиной

Забастовка польских фермеров временно прекратится на ПП "Зосин"

Вечером 21 марта планируется временное прекращение поляками протеста перед пунктом пропуска "Зосин". Следовательно, движение будет осуществляться без осложнений

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По информации польской стороны, сегодня с 20.00 временно прекращается протест, связанный с частичным ограничением движения транспортных средств перед пунктом пропуска "Зосин".

На польской границе планируется разблокировка п/п "Зосин-Устилуг". Движение будет производиться без осложнений.

Разблокировка движения автобусов на ПП "Медика"

Вечером 20 марта польские протестующие разблокировали движение пассажирских автобусов через ПП "Медика" в обоих направлениях.

В ГПСУ сообщили, что в пункте пропуска "Шегини-Медика" восстановлен пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях.

В то же время движение для грузовиков ограничено. Поделиться

Ранее стало известно, что польские фермеры 20 марта заблокировали грузовики и автобусы на ПП "Медика — Шегини" ориентировочно до 20:00. В то же время, по данным пограничников, участники акций протеста не пропускали и легковые автомобили, однако они имели возможность объехать протест.

Блокировка движения началась около 11:10. Его организаторы планировали пропускать по одному автобусу на два часа как на въезд в Украину, так и на выезд.