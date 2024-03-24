Польские фермеры заблокировали движение грузовиков из Украины в двух пунктах пропуска
Категория
Украина
Дата публикации

Польские фермеры заблокировали движение грузовиков из Украины в двух пунктах пропуска

грузовик
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Движение грузовых транспортных средств в сторону Польши в пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" полностью заблокировано польскими протестующими.

На двух пунктах пропуска полностью заблокировано движение грузовиков в сторону Польши

Как рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, на границе с Польшей блокируются направления "Угринов", "Ягодин" и "Рава-Русская". На двух последних польские фермеры вообще не пропускают грузовые автомобили, которые едут из Украины в Польшу.

За последний период там фиксируются нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины. В этих направлениях совокупно находятся в очереди около 500 грузовиков.

Как отметил Демченко, у разблокированных КПП на польской границе тоже есть очереди, но движение грузовиков не блокируется. Также есть очереди в пунктах на границе с другими странами.

У нас есть очереди по трем направлениям — Словакией, Венгрией и Румынией. В частности, по направлению пункта пропуска "Ужгород", это граница со Словакией, на утро — это где-то 300 грузовиков ожидают в очереди.

Андрей Демченко

Андрей Демченко

Спикер Государственной пограничной службы Украины

По его словам, около 800 грузовиков находятся в очереди в пункте пропуска "Тиса" на границе на территории Венгрии. Напротив пункта пропуска "Порубное" около 400 грузовиков ожидают въезда с территории Румынии в Украину.

Здесь мы видим увеличение очередей именно с началом блокировки движения польскими фермерами на границе с Украиной, поскольку достаточно сложно пересечь границу с Польшей, — сказал он.

Что известно о блокаде границы

В феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируются фермерами, а недавно они начали высыпать украинское зерно. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.

Однако недавно разблокирован ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. В частности, 21 марта прекратилась блокада КПП "Зосин-Устилуг". Движение грузовиков как на въезд, так и на выезд из Украины возобновилось.

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