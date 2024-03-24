Польща посилить військовими підрозділами 4 воєводства на східних кордонах

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна посилить присутність своїх військ на сході держави. Йдеться про прикордонні райони із Білоруссю та Росією, а також Литвою та Україною.

Польща посилює кордони

Польські військові підрозділи передислокують на східні кордони.

Про це повідомляє польське агентство преси PAP, посилаючись на заяву глави оборонного відомства країни, яку він зробив під час з'їзду політичного польського альянсу "Третій шлях".

Я хочу вас у цьому запевнити, бо це наш сенс існування.

За його словами, збільшення присутності польської армії буде у Вармінсько-Мазурському, Підляському, Люблінському та Підкарпатському воєводствах.

Міністр зазначив, що минулого тижня відбулось засідання комітету з питань національної безпеки, на якому, зокрема, "обговорювали ситуацію на польсько-білоруському кордоні, а також фіксацію збільшення кількості спроб незаконного перетину".

Він також заявив, що прикордонну службу в охороні кордону підтримують військові у межах Підляської військової оперативної групи. Такі заходи плануються на 2025 рік.

Розповідаючи про збільшення військової присутності на кордоні, Косіняк-Камиш додав, що це буде "постійна присутність". Там, серед іншого, також планують звести та облаштувати нові сховища для підрозділів. Міністр додав, що відповідні заходи спрямовані на стримування "потенційних ворожих нападів та атак". Поширити

Чому Польща не збила російську ракету

Представники польського командування у коментарі RMF24 зазначили, що заздалегідь знали, що випущена злочинною армією РФ ракета, яка вранці 24 березня пролетіла над Люблінщиною, поверне в Україну.

Українська протиповітряна оборона знає, що більшість російських ракет прилітає зі сходу або півночі; захисники менш схильні очікувати нападу із заходу. Тому Російська Федерація навмисно маневрує своїми ракетами таким чином, щоб вони робили коло і вражали цілі в Україні із заходу, — зазначив речник Оперативного командування Збройних сил підполковник Яцек Горишевський.

Він підкреслив, що польським військовим було відомо, що ракета поверне у бік України.