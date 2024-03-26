Польша готовит ответ России за пролет ракеты и демарш посла

Польские власти будут принимать дальнейшие решения в связи с нарушением воздушного пространства страны российской ракетой и действий российского посла, проигнорировавшего вызов в польский МИД из-за этого инцидента.
Польша аносировала ответ РФ за инцидент с ракетой
Вице-премьер-министр — министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Polsat News сказал, что поступок польского посла является проявлением пренебрежения.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что следующих шагов можно ожидать в ближайшие дни. По его словам, решение посла было "совершенно неправильным".
Российская ракета в воздушном пространстве Польши
24 марта в 05:23 (по киевскому времени) российская ракета X-101 нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд. Это произошло в районе населенного пункта Осердув Люблинского воеводства.
Косиняк-Камыш отметил, что нельзя исключать гипотезу, что россияне сознательно нарушили польское пространство.
Польша не сбивала ракету, но подняла свою и союзническую авиацию.
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за инцидента, однако дипломат проигнорировал приглашение в министерство.
Это был третий случай нарушения воздушного пространства Польши российской ракетой. Первый случай произошел в Пшеводове 15 ноября 2022, а второй — 29 декабря 2023 года.
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