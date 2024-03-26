Польша готовит ответ России за пролет ракеты и демарш посла

Польские власти будут принимать дальнейшие решения в связи с нарушением воздушного пространства страны российской ракетой и действий российского посла, проигнорировавшего вызов в польский МИД из-за этого инцидента.

Польша аносировала ответ РФ за инцидент с ракетой

Вице-премьер-министр — министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Polsat News сказал, что поступок польского посла является проявлением пренебрежения.

Мы не в первый раз имеем дело с нарушениями как закона, так и международных стандартов. Мы постоянно контактируем с министром иностранных дел, премьер-министром, президентом и Бюро национальной безопасности. Это должны быть согласованы решения общины, потому что это ответ всего польского государства. Владислав Косиняк-Камиш Вице-премьер-министр — министр национальной обороны Польши

Косиняк-Камыш подчеркнул, что следующих шагов можно ожидать в ближайшие дни. По его словам, решение посла было "совершенно неправильным".

Это проявление пренебрежения, и мы не можем оставаться безучастными к этому, — прокомментировал министр слова кремлевского дипломата, заявившего, что никаких доказательств появления российской ракеты ему не было предоставлено. Поделиться

Российская ракета в воздушном пространстве Польши

24 марта в 05:23 (по киевскому времени) российская ракета X-101 нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд. Это произошло в районе населенного пункта Осердув Люблинского воеводства.

Косиняк-Камыш отметил, что нельзя исключать гипотезу, что россияне сознательно нарушили польское пространство.

Польша не сбивала ракету, но подняла свою и союзническую авиацию.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за инцидента, однако дипломат проигнорировал приглашение в министерство.